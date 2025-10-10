Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
Франция
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию

Клуб готов расстаться с Маркиньосом

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркиньос

«ПСЖ» может уже этой зимой продать свою легенду.

По информации известного французского журнала L'Equipe, парижане готовы продать своего капитана Маркиньоса в один из клубов Саудовской Аравии, куда футболист уже давно хочет поехать играть. Ранее Маркиньоса не отпускали, потому что не имели ему достойной замены, но после прихода Забарного в клуб руководство парижан уверено – Илья готов к тому, чтобы заменить бразильца.

В этом сезоне на счету Маркиньоса четыре матча и один забитый гол.

Ранее во Франции вынесли вердикт Забарному после ЛЧ и сравнили его с Маркиньосом.

По теме:
Украинский игрок, который пропустил 4 года из-за травмы, нашел новый клуб
Перес пообещал Алонсо трансфер игрока сборной Аргентины. Он выиграл ЛЧ
Соглашение достигнуто. Барселона и Реал нацелились на лучшего бомбардира ЛЧ
Маркиньос трансферы Лиги 1 трансферы чемпионат Саудовской Аравии по футболу ПСЖ Илья Забарный
Дмитрий Олейник Источник: L'Equipe
