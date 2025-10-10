ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию

«ПСЖ» может уже этой зимой продать свою легенду.

По информации известного французского журнала L'Equipe, парижане готовы продать своего капитана Маркиньоса в один из клубов Саудовской Аравии, куда футболист уже давно хочет поехать играть. Ранее Маркиньоса не отпускали, потому что не имели ему достойной замены, но после прихода Забарного в клуб руководство парижан уверено – Илья готов к тому, чтобы заменить бразильца.

В этом сезоне на счету Маркиньоса четыре матча и один забитый гол.

