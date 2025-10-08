90 минут Лунина. Реал провел двухсторонку с академией, как сыграл Андрей?
Основная команда добыла победу со счетом 2:1
Мадридский «Реал» в международную паузу провел спарринг с «Кастильей». Об этом сообщает Marca.
Игра состоялась «за закрытыми дверьми».
Основная команда «сливочных» вышла следующим составом: Лунин, Вальверде, Асенсио, Жоан Мартинес (игрок молодежного состава), Фран Гарсия, Себальос, Роберто Мартин (игрок молодежного состава), Тчуамени, Каррерас, Беллингем, Эндрик.
Подопечные Алонсо добыли победу со счетом 2:1 – голы на счету Эндрика и Беллингема. Андрей Лунин провел в рамке ворот весь матч, пропустил 1 гол.
