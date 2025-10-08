Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 90 минут Лунина. Реал провел двухсторонку с академией, как сыграл Андрей?
Испания
08 октября 2025, 20:36 |
521
0

90 минут Лунина. Реал провел двухсторонку с академией, как сыграл Андрей?

Основная команда добыла победу со счетом 2:1

08 октября 2025, 20:36 |
521
0
90 минут Лунина. Реал провел двухсторонку с академией, как сыграл Андрей?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» в международную паузу провел спарринг с «Кастильей». Об этом сообщает Marca.

Игра состоялась «за закрытыми дверьми».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Основная команда «сливочных» вышла следующим составом: Лунин, Вальверде, Асенсио, Жоан Мартинес (игрок молодежного состава), Фран Гарсия, Себальос, Роберто Мартин (игрок молодежного состава), Тчуамени, Каррерас, Беллингем, Эндрик.

Подопечные Алонсо добыли победу со счетом 2:1 – голы на счету Эндрика и Беллингема. Андрей Лунин провел в рамке ворот весь матч, пропустил 1 гол.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» хочет продать звезду ради обладателя «Золотого мяча».

По теме:
Кейн, Холанд и Мбаппе первыми из топ-5 лиг совершили 10+ голевых действий
Хотел завершить карьеру. Игрок Реала вспомнил тяжелый период жизни
Реал планирует перехватить у Барселоны футболиста сборной Германии
Реал Мадрид Реал Мадрид Кастилья Джуд Беллингем Эндрик Андрей Лунин
Даниил Кирияка Источник: Marca
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Футбол | 08 октября 2025, 06:30 11
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину

Тренер отпустил Саленко, чтобы он набрался игровой практики

Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Футбол | 08 октября 2025, 07:35 39
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо

Футболист решил покинуть клуб – но пути назад нет

СЕЛЕЗНЕВ: «Президент сказал, что никуда не поеду. Плакал, не хотел играть»
Футбол | 08.10.2025, 20:00
СЕЛЕЗНЕВ: «Президент сказал, что никуда не поеду. Плакал, не хотел играть»
СЕЛЕЗНЕВ: «Президент сказал, что никуда не поеду. Плакал, не хотел играть»
Как люди из прошлого стали кошмаром для Рэтклиффа в Манчестер Юнайтед
Футбол | 08.10.2025, 13:32
Как люди из прошлого стали кошмаром для Рэтклиффа в Манчестер Юнайтед
Как люди из прошлого стали кошмаром для Рэтклиффа в Манчестер Юнайтед
Флик обаварил Барселону, Вини – дальний родственник. Обзор 8 тура Ла Лиги
Футбол | 07.10.2025, 21:43
Флик обаварил Барселону, Вини – дальний родственник. Обзор 8 тура Ла Лиги
Флик обаварил Барселону, Вини – дальний родственник. Обзор 8 тура Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера
УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера
06.10.2025, 19:41 3
Футбол
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
07.10.2025, 16:47 4
Снукер
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
06.10.2025, 22:28
Футбол
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
07.10.2025, 07:51 11
Футбол
Милевский отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко
Милевский отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко
06.10.2025, 21:22 2
Футбол
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
08.10.2025, 04:40 1
Бокс
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
07.10.2025, 02:58 5
Футбол
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
06.10.2025, 21:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем