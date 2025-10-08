Реал готов продать звезду. Все ради обладателя Золотого мяча
Мадридский клуб хочет разменять Федерико Вальверде на Родри
Мадридский «Реал» интересуется испанским полузащитником английского «Манчестер Сити» Родри, сообщает издание EL Gol Digital.
По информации источника, в королевском клубе понимают, что трансфер 29-летнего футболиста может оказаться слишком дорогим, поэтому готовы продать уругвайского хавбека Федерико Вальверде, чтобы за счет заработанных средств закрыть часть расходов на обладателя Золотого мяча 2024.
В сезоне 2025/26 Родри провел 7 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. На счету Федерико Вальверде 9 поединков и 3 ассиста в нынешней кампании.
Ранее сообщалось, что Федерико Вальверде заинтересовал «Тоттенхэм».
