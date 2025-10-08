Реал готов продать звезду. Все ради обладателя Золотого мяча

Мадридский «Реал» интересуется испанским полузащитником английского «Манчестер Сити» Родри, сообщает издание EL Gol Digital.

По информации источника, в королевском клубе понимают, что трансфер 29-летнего футболиста может оказаться слишком дорогим, поэтому готовы продать уругвайского хавбека Федерико Вальверде, чтобы за счет заработанных средств закрыть часть расходов на обладателя Золотого мяча 2024.

В сезоне 2025/26 Родри провел 7 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. На счету Федерико Вальверде 9 поединков и 3 ассиста в нынешней кампании.

Ранее сообщалось, что Федерико Вальверде заинтересовал «Тоттенхэм».