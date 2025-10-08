Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал готов продать звезду. Все ради обладателя Золотого мяча
Испания
08 октября 2025, 16:52 |
877
1

Реал готов продать звезду. Все ради обладателя Золотого мяча

Мадридский клуб хочет разменять Федерико Вальверде на Родри

08 октября 2025, 16:52 |
877
1 Comments
Реал готов продать звезду. Все ради обладателя Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Мадридский «Реал» интересуется испанским полузащитником английского «Манчестер Сити» Родри, сообщает издание EL Gol Digital.

По информации источника, в королевском клубе понимают, что трансфер 29-летнего футболиста может оказаться слишком дорогим, поэтому готовы продать уругвайского хавбека Федерико Вальверде, чтобы за счет заработанных средств закрыть часть расходов на обладателя Золотого мяча 2024.

В сезоне 2025/26 Родри провел 7 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. На счету Федерико Вальверде 9 поединков и 3 ассиста в нынешней кампании.

Ранее сообщалось, что Федерико Вальверде заинтересовал «Тоттенхэм».

По теме:
Барселона подпишет лучшего нападающего ЛЧ. Известна сумма трансфера
Форвард Атлетико может перебраться в АПЛ. За ним следит участник ЛЧ
Хотел завершить карьеру. Игрок Реала вспомнил тяжелый период жизни
Федерико Вальверде трансферы Реал Мадрид Манчестер Сити Родри трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На Довбика появился новый претендент. Предложение может быть уже зимой
Футбол | 08 октября 2025, 12:25 8
На Довбика появился новый претендент. Предложение может быть уже зимой
На Довбика появился новый претендент. Предложение может быть уже зимой

Украинский нападающий привлекает внимание «Фенербахче»

«Очень креативный». Экс-вингер Спортинга в восторге от звезды сборной Украи
Футбол | 08 октября 2025, 17:52 0
«Очень креативный». Экс-вингер Спортинга в восторге от звезды сборной Украи
«Очень креативный». Экс-вингер Спортинга в восторге от звезды сборной Украи

Андре Гонсалвеш высоко оценил уровень Георгия Судакова

Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольный клуб. Ему всего 38 лет
Футбол | 07.10.2025, 22:45
Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольный клуб. Ему всего 38 лет
Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольный клуб. Ему всего 38 лет
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Футбол | 08.10.2025, 00:20
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Футбол | 08.10.2025, 07:35
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SHN
И зачем им этот хрусталь?
Ответить
0
Популярные новости
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
07.10.2025, 02:58 5
Футбол
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
07.10.2025, 07:10 44
Футбол
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
06.10.2025, 22:28
Футбол
Милевский отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко
Милевский отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко
06.10.2025, 21:22 2
Футбол
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
06.10.2025, 21:59
Футбол
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
08.10.2025, 08:19 54
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, на какую легенду бокса очень похож Усик
Леннокс Льюис рассказал, на какую легенду бокса очень похож Усик
06.10.2025, 23:37 2
Бокс
Усик получил вызов от известного боксера. Их бой соберет весь стадион
Усик получил вызов от известного боксера. Их бой соберет весь стадион
06.10.2025, 23:01
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем