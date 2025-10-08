Спортивный врач отреагировал на информацию о травме Ярмолюка

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк отреагировал на информацию о травме полузащитника английского «Брентфорда» и национальной сборной Украины Егора Ярмолюка:

«Все-таки есть травма связок... Как и ожидалось, если Егор просит замену, значит не может все быть так просто.

Учитывая, что штаб рассчитывает на Егора на этом сборе, то речь может идти о повреждении 1-2 степени, которое оставляет возможность восстановиться до того уровня, чтобы смочь принять участие в игре. Удачи Егору и надеемся, он сможет помочь сборной!»