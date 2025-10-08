Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортивный врач отреагировал на информацию о травме Ярмолюка
Чемпионат мира
08 октября 2025, 19:43 |
830
0

Спортивный врач отреагировал на информацию о травме Ярмолюка

Егор точно пропустит первый матч сборной Украины в октябре

08 октября 2025, 19:43 |
830
0
Спортивный врач отреагировал на информацию о травме Ярмолюка
Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк отреагировал на информацию о травме полузащитника английского «Брентфорда» и национальной сборной Украины Егора Ярмолюка:

«Все-таки есть травма связок... Как и ожидалось, если Егор просит замену, значит не может все быть так просто.

Учитывая, что штаб рассчитывает на Егора на этом сборе, то речь может идти о повреждении 1-2 степени, которое оставляет возможность восстановиться до того уровня, чтобы смочь принять участие в игре. Удачи Егору и надеемся, он сможет помочь сборной!»

По теме:
Довбик дал оценку своей форме перед матчами сборной Украины
10 футболистов Шахтера вызваны в сборные 4 стран
Австрия – Сан-Марино. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
травма сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу сборная Азербайджана по футболу Брентфорд Исландия - Украина травма голеностопа ЧМ-2026 по футболу Егор Ярмолюк Украина - Азербайджан Дмитрий Бабелюк
Дмитрий Вус Источник: Hospital Pass
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал отказался отпускать игрока играть за сборную на чемпионат мира
Футбол | 08 октября 2025, 20:38 0
Реал отказался отпускать игрока играть за сборную на чемпионат мира
Реал отказался отпускать игрока играть за сборную на чемпионат мира

Предложение получал Франко Мастантуоно

ВИДЕО 18+. Тренер и футболисты Ворсклы вступили в спор с фанатом
Футбол | 08 октября 2025, 17:47 4
ВИДЕО 18+. Тренер и футболисты Ворсклы вступили в спор с фанатом
ВИДЕО 18+. Тренер и футболисты Ворсклы вступили в спор с фанатом

У болельщика были претензии к игре команды

Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Футбол | 08.10.2025, 00:55
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Футбол | 08.10.2025, 07:13
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 октября
Футбол | 08.10.2025, 04:24
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 октября
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
08.10.2025, 04:44 1
Бокс
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
07.10.2025, 17:27 8
Футбол
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
07.10.2025, 01:00 4
Футбол
Футболист после травмы в АПЛ принял решение, ехать ли в сборную Украины
Футболист после травмы в АПЛ принял решение, ехать ли в сборную Украины
06.10.2025, 21:31 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
07.10.2025, 14:59 13
Футбол
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
08.10.2025, 06:30 11
Футбол
УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера
УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера
06.10.2025, 19:41 3
Футбол
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
07.10.2025, 07:51 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем