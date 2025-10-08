Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Василий КОБИН: «Команда на последние минут 10 стала неконтролируемой»
Первая лига
Ингулец
08.10.2025 13:00 – FT 3 : 2
Агробизнес
Украина. Первая лига
08 октября 2025, 18:29 | Обновлено 08 октября 2025, 18:30
Василий КОБИН: «Команда на последние минут 10 стала неконтролируемой»

Главный тренер «Ингульца» пообщался с журналистами после матча с «Агробизнесом»

Василий КОБИН: «Команда на последние минут 10 стала неконтролируемой»
Василий Кобин

В матче десятого тура Первой лиги «Ингулец» со счетом 3:2 обыграл «Агробизнес». Результат матча прокомментировал наставник «Ингульца» Василий Кобин.

«Хочу поздравить своих ребят с победой. Также хочу поблагодарить ВСУ, которые защищают наше государство и позволяют нам работать и заниматься своим любимым делом. Что касается матча, то игра была тяжелой. Совершенно равные команды по силе сошлись. Одна команда, мало пропускавшая до сегодняшнего матча, достаточно надежно играющая в обороне, опытная, 25-26 лет. А мы немного моложе, и где-то нам не хватает опыта. Но ребята проявили мужество, проявили характер и нашли те моменты, чтобы победить в матче.

Два гола нам забил Войтиховский? Акцентировали внимание на нем, потому что игрок многое забивает. Мы не исключение. Было сделано много акцентов, как против него действовать, но одна проблема сказать, а другая выйти на поле и выполнить. В некоторых моментах мы с ним справлялись, в некоторых нет. Если игрок забил нам два мяча, значит мы сыграли некачественно. Потому что он перехитрил наших защитников. Такие матчи бывают. Есть такие матчи, где мы владеем полностью территориальной инициативой и создаем моменты, но не можем победить. Сегодня мы забили три мяча мало пропускающей команде. Это тоже хороший показатель того, что у наших игроков есть качество.

Конечно, удаление внесло свои коррективы. Было много нервозности, много сумбура. И команда на последние 10 минут стала неконтролируемой. Молодые игроки и не всегда умеют правильно направлять энергию», – сказал Василий Кобин.

События матча

85’
Игрок команды Ингулец получает красную карточку.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Волохатый (Ингулец).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Войтиховский (Агробизнес).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бенедюк (Ингулец).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кисленко (Ингулец).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Войтиховский (Агробизнес).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ингулец Агробизнес Василий Кобин пресс-конференция Александр Чижевский
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
