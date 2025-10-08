Василий КОБИН: «Команда на последние минут 10 стала неконтролируемой»

В матче десятого тура Первой лиги «Ингулец» со счетом 3:2 обыграл «Агробизнес». Результат матча прокомментировал наставник «Ингульца» Василий Кобин.

«Хочу поздравить своих ребят с победой. Также хочу поблагодарить ВСУ, которые защищают наше государство и позволяют нам работать и заниматься своим любимым делом. Что касается матча, то игра была тяжелой. Совершенно равные команды по силе сошлись. Одна команда, мало пропускавшая до сегодняшнего матча, достаточно надежно играющая в обороне, опытная, 25-26 лет. А мы немного моложе, и где-то нам не хватает опыта. Но ребята проявили мужество, проявили характер и нашли те моменты, чтобы победить в матче.

Два гола нам забил Войтиховский? Акцентировали внимание на нем, потому что игрок многое забивает. Мы не исключение. Было сделано много акцентов, как против него действовать, но одна проблема сказать, а другая выйти на поле и выполнить. В некоторых моментах мы с ним справлялись, в некоторых нет. Если игрок забил нам два мяча, значит мы сыграли некачественно. Потому что он перехитрил наших защитников. Такие матчи бывают. Есть такие матчи, где мы владеем полностью территориальной инициативой и создаем моменты, но не можем победить. Сегодня мы забили три мяча мало пропускающей команде. Это тоже хороший показатель того, что у наших игроков есть качество.

Конечно, удаление внесло свои коррективы. Было много нервозности, много сумбура. И команда на последние 10 минут стала неконтролируемой. Молодые игроки и не всегда умеют правильно направлять энергию», – сказал Василий Кобин.