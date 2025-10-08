Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Волевая победа. Ингулец в результативном матче обыграл Агробизнес
Первая лига
Ингулец
08.10.2025 13:00 – FT 3 : 2
Агробизнес
Украина. Первая лига
Волевая победа. Ингулец в результативном матче обыграл Агробизнес

Поединок прошел в Петрово на стадионе «Ингулец»

ФК Агробизнес

В среду, 8 октября, в Первой лиге прошли матчи десятого тура. «Ингулец» на своем поле принимал «Агробизнес». Поединок завершился победой «Ингульца» со счетом 3:2.

Команды соседствовали в турнирной таблице. «Агробизнес» шел на третьем месте, а «Ингулец» занимал четвертую позицию.

Счет в матче открыли гости. На 13-й минуте Максим Войтиховский вывел «Агробизнес» вперед.

«Ингулец» ответил на 32-й минуте. Сергей Кисленко сравнял счет в матче. А спустя пять минут Артем Бенедюк вывел команду хозяев вперед.

Во втором тайме команды обменялись забитыми мячами. На гол Войтиховского «Ингулец» ответил точным ударом Романа Волохатого.

На 85-й минуте «Ингулец» остался в меньшинстве. Александр Дихтярук получил вторую желтую карточку и досрочно покинул поле. Однако использовать численное преимущество «Агробизнес» не сумел.

Первая лига. 10-й тур, 8 октября. Петрово, стадион «Ингулец»

«Ингулец» – «Агробизнес» – 3:2

Голы: Кисленко, 32, Бенедюк, 37, Волохатый, 71 – Войтиховский, 13, 59

Видеозапись матча

События матча

85’
Игрок команды Ингулец получает красную карточку.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Волохатый (Ингулец).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Войтиховский (Агробизнес).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бенедюк (Ингулец).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кисленко (Ингулец).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Войтиховский (Агробизнес).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ингулец Агробизнес Сергей Кисленко Артем Бенедюк Роман Волохатый Максим Войтиховский
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
