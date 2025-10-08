Волевая победа. Ингулец в результативном матче обыграл Агробизнес
Поединок прошел в Петрово на стадионе «Ингулец»
В среду, 8 октября, в Первой лиге прошли матчи десятого тура. «Ингулец» на своем поле принимал «Агробизнес». Поединок завершился победой «Ингульца» со счетом 3:2.
Команды соседствовали в турнирной таблице. «Агробизнес» шел на третьем месте, а «Ингулец» занимал четвертую позицию.
Счет в матче открыли гости. На 13-й минуте Максим Войтиховский вывел «Агробизнес» вперед.
«Ингулец» ответил на 32-й минуте. Сергей Кисленко сравнял счет в матче. А спустя пять минут Артем Бенедюк вывел команду хозяев вперед.
Во втором тайме команды обменялись забитыми мячами. На гол Войтиховского «Ингулец» ответил точным ударом Романа Волохатого.
На 85-й минуте «Ингулец» остался в меньшинстве. Александр Дихтярук получил вторую желтую карточку и досрочно покинул поле. Однако использовать численное преимущество «Агробизнес» не сумел.
Первая лига. 10-й тур, 8 октября. Петрово, стадион «Ингулец»
«Ингулец» – «Агробизнес» – 3:2
Голы: Кисленко, 32, Бенедюк, 37, Волохатый, 71 – Войтиховский, 13, 59
