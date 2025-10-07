В среду, 8 октября, состоится поединок 10-го тура Первой лиги Украины между «Ингульцем» и «Агробизнесом». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Ингулец

За 9 поединков в текущем сезоне Первой лиги петровская команда смогла набрать 16 зачетных пунктов, одержав 4 победы, 4 раза сыграв вничью и потерпев 1-е поражение. Это позволяет ей занимать 4-е место турнирной таблицы, отставая от лидера «Черноморца» уже на 9 очков.

В Кубке Украины «Ингулец» выступает также неплохо. Коллектив уже мог одолеть «Карбон» и «Подолье» и квалифицироваться в 1/8 финала соревнований.

Агробизнес

Коллектив также демонстрирует очень хорошую игру в текущем. В 9 матчах Первой лиги «Агробизнес» одержал 5 побед, трижды сыграл вничью и 1 раз проиграл – такие результаты позволяют команде занимать 3 место турнирной таблицы, имея на счету 18 очков. Отрыв к лидеру в настоящее время составляет 7 зачетных пунктов.

В Кубке Украины «Агробизнес» преодолел «Диназ» и «Денгофф» и вышел в 1/8 финала турнира.

Личные встречи

В последний раз клубы встречались между собой еще в сезоне 2023/24. В 1 матче минимальную победу одержал «Агробизнес», а во 2-м выигрыш 3:0 праздновал «Ингулец».

Интересные факты

Только в 1 из последних 5 матчей «Агробизнеса» было забито более 2 голов.

«Агробизнес» пропустил 2 гола в текущем сезоне Первой лиги – лучший результат среди всех команд.

В 4-х из 6 последних играх «Ингулец» смог сохранить ворота сухими.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.57.