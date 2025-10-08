Владислав КРАПИВЦОВ: «Мы могли проходить эту Испанию»

Голкипер юниорской сборной Украины (U-20) Владислав Крапивцов поделился эмоциями после досадного поражения «сине-желтых» в матче против представителей Испании (0:1) на ЧМ-2025.

«Есть некоторое разорение после этого матча. Ребята отдали все силы на поле. Хорошая была игра, у нас были шансы забить и отыграться, но где-то не повезло, и в результате мы уступили. Очень тяжело играть без мяча, особенно против такой команды как Испания. Соперник контролировал игру на протяжении всего поединка и это действительно сложно. Пропущенный мяч стал следствием разыгравшего их стандарта. Мне кажется, что это была не наигранная комбинация, а где-то на интуиции. Мы чуть-чуть не разобрались в защите, возможно, можно было выйти за линию офсайда. Посмотрим и сделаем выводы.

Если брать весь турнир, мы вышли с первого места в нашей группе, сделали максимум из того, что могли. Я очень доволен командой. Не повезло где-то с жребием, но вы видели по игре, что у нас тоже были моменты, и мы могли проходить эту Испанию», – сказал Крапивцов.

На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Испания, где сине-желтые потерпели минимальное поражение и вылетели из чемпионата мира.