Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Владислав КРАПИВЦОВ: «Мы могли проходить эту Испанию»
Сборная УКРАИНЫ
08 октября 2025, 16:02 |
172
3

Владислав КРАПИВЦОВ: «Мы могли проходить эту Испанию»

Владислав Крапивцов поделился эмоциями после досадного поражения «сине-желтых»

08 октября 2025, 16:02 |
172
3 Comments
Владислав КРАПИВЦОВ: «Мы могли проходить эту Испанию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

Голкипер юниорской сборной Украины (U-20) Владислав Крапивцов поделился эмоциями после досадного поражения «сине-желтых» в матче против представителей Испании (0:1) на ЧМ-2025.

«Есть некоторое разорение после этого матча. Ребята отдали все силы на поле. Хорошая была игра, у нас были шансы забить и отыграться, но где-то не повезло, и в результате мы уступили. Очень тяжело играть без мяча, особенно против такой команды как Испания. Соперник контролировал игру на протяжении всего поединка и это действительно сложно. Пропущенный мяч стал следствием разыгравшего их стандарта. Мне кажется, что это была не наигранная комбинация, а где-то на интуиции. Мы чуть-чуть не разобрались в защите, возможно, можно было выйти за линию офсайда. Посмотрим и сделаем выводы.

Если брать весь турнир, мы вышли с первого места в нашей группе, сделали максимум из того, что могли. Я очень доволен командой. Не повезло где-то с жребием, но вы видели по игре, что у нас тоже были моменты, и мы могли проходить эту Испанию», – сказал Крапивцов.

На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Испания, где сине-желтые потерпели минимальное поражение и вылетели из чемпионата мира.

По теме:
Защитник сборной Украины U-20: «Конечно, мы очень расстроены»
Полузащитник сборной Украины U-20: «Мы достойно сыграли с Испанией»
Григорчук назвал игрока Украины U-20, который мог бы помочь команде Реброва
Владислав Крапивцов сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Украина - Испания сборная Испании по футболу U-20
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Chemp83
Враження що ми дивились різні матчі .Різниця в класі космічна 
Анатолий Басов
Нажаль у нас є пара центральних нападаючих, але нажаль не має крайніх завів, які б проходили і подавали, тренер цього не використав, тому і не забили
Володимир
Фантазуєш не по дитячому - ми могли, ми хотіли, і ми наклали. Та нічого ви не могли, ваш рівень і рівень Іспанії - це небо і земля. Якщо ляпаєш, то доведи. Не можеш довести - навіщо ляпаєш. Відро без дна.
