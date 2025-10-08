Полтава в паузе чемпионата сосредоточится на тренировочном процессе

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Полтавы» сегодня, 8 октября, возобновили тренировочный процесс и готовятся к очередному календарному матчу – с «Оболонью», который состоится 17 октября.

По имеющейся информации, «горожане» во время паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных, не будут проводить спарринг или двустороннюю игру, а сделают акцент на тренировочном процессе.

В поединке восьмого тура с «Полесьем» вынужден был попросить замену из-за повреждений Евгений Стрельцов, но есть основания надеяться, что он вернется в строй к противостоянию с «пивоварами».

На данный момент игроки полтавского клуба занимают 15-е место в чемпионате, набрав четыре очка.

Ранее прославленный украинский тренер Мирон Маркевич высказал свое мнение об аутсайдерах УПЛ и поделился впечатлениями об игре «Полтавы».