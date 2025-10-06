Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ

Прославленный украинский тренер Мирон Маркевич высказался об аутсайдерах УПЛ.

«Не могу не вспомнить аутсайдера «Эпицентр». Команда Сергея Нагорняка показывает неплохой футбол в середине поля и в атаке, но оборона очень слабая, и это пока не позволяет им быть выше в турнирной таблице. А вот «Полтава», на мой взгляд, немного не дотягивает до высшей лиги. Остальные команды будут биться. Проходных матчей не будет. Чемпионат стал интереснее. Другое дело, что его уровень пока не тот, но будем надеяться, что это дело наживное», – сказал Маркевич.

Сейчас в активе «Эпицентра» 8 матчей и три очка, а у «Полтавы» – четыре.

