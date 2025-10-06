Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Украина. Премьер лига
06 октября 2025, 21:30 | Обновлено 06 октября 2025, 21:48
857
1

Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ

Мирон Богданович считает, что «Полтава» не дотягивает до уровня УПЛ

06 октября 2025, 21:30 | Обновлено 06 октября 2025, 21:48
857
1 Comments
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Прославленный украинский тренер Мирон Маркевич высказался об аутсайдерах УПЛ.

«Не могу не вспомнить аутсайдера «Эпицентр». Команда Сергея Нагорняка показывает неплохой футбол в середине поля и в атаке, но оборона очень слабая, и это пока не позволяет им быть выше в турнирной таблице. А вот «Полтава», на мой взгляд, немного не дотягивает до высшей лиги. Остальные команды будут биться. Проходных матчей не будет. Чемпионат стал интереснее. Другое дело, что его уровень пока не тот, но будем надеяться, что это дело наживное», – сказал Маркевич.

Сейчас в активе «Эпицентра» 8 матчей и три очка, а у «Полтавы» – четыре.

Ранее украинский специалист Мирон Маркевич прокомментировал вызов в сборную Украины полузащитников киевского «Динамо» Николая Шапаренко и Владимира Бражко.

По теме:
Не из Динамо и не из Шахтера. УПЛ определила лучших в сентябре
Они отличились в сентябре. Названы лучшие в УПЛ за месяц – игрок и тренер
Рябоконь покинет Лесное и возглавит клуб из высшей лиги
Мирон Маркевич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Эпицентр Каменец-Подольский Полтава
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СМИ назвали вероятность, с которой Шахтер станет чемпионом Украины
Футбол | 06 октября 2025, 16:29 29
СМИ назвали вероятность, с которой Шахтер станет чемпионом Украины
СМИ назвали вероятность, с которой Шахтер станет чемпионом Украины

Несмотря на вчерашнее фиаско от ЛНЗ, моделирование оставляет «горнякам» отличные шансы на «золото»

ВИДЕО. Теплый прием: Моуриньо попал под прицел фанатов Порту
Футбол | 06 октября 2025, 19:58 0
ВИДЕО. Теплый прием: Моуриньо попал под прицел фанатов Порту
ВИДЕО. Теплый прием: Моуриньо попал под прицел фанатов Порту

Болельщики во время матча пытались попасть бутылкой в ​​Жозе

Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
Футбол | 06.10.2025, 08:13
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Футбол | 06.10.2025, 13:29
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
Бокс | 06.10.2025, 07:59
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
У Полтави і особливого підсилення перед сезоном не було.
Ответить
0
Популярные новости
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «То, что сделал Довбик, большая редкость»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «То, что сделал Довбик, большая редкость»
04.10.2025, 21:52
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
06.10.2025, 06:23 38
Футбол
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Пекине
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Пекине
04.10.2025, 16:21
Теннис
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
06.10.2025, 05:21
Бокс
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
04.10.2025, 21:34 2
Бокс
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
05.10.2025, 16:21 5
Футбол
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
06.10.2025, 08:52 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем