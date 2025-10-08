Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Источник: лидер клуба УПЛ получил тяжелую травму
Украина. Премьер лига
08 октября 2025, 14:52
Источник: лидер клуба УПЛ получил тяжелую травму

Денис Ндукве из «Вереса» пропустит длительный период

Источник: лидер клуба УПЛ получил тяжелую травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Ндукве

В поединке восьмого тура Украинской Премьер-лиги между киевской Оболонью и Вересом (1:1) серьезную травму получил игрок гостей Денис Ндукве: на 37-й минуте нападающий был вынужден покинуть поле из-за повреждения спины.

25-летнему нападающему Вересу диагностировали трещину в позвонке. В течение следующего месяца игроку противопоказана любая физическая нагрузка. Последующие сроки восстановления зависят от роста поврежденного позвонка.

Верес после восьми туров имеет в восемь зачетных баллов и занимает 12 строчку в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.

По теме:
Иван НЕСТЕРЕНКО: «Когда твою работу отмечают – это всегда мотивирует»
Игрок ЛНЗ: «Счастливы были, что победили Шахтер с таким счетом»
Заслуженный тренер: Есть сомнительные легионеры, а где воспитанники Динамо?
Денис Ндукве Верес Ровно травма Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
