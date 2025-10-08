Источник: лидер клуба УПЛ получил тяжелую травму
Денис Ндукве из «Вереса» пропустит длительный период
В поединке восьмого тура Украинской Премьер-лиги между киевской Оболонью и Вересом (1:1) серьезную травму получил игрок гостей Денис Ндукве: на 37-й минуте нападающий был вынужден покинуть поле из-за повреждения спины.
25-летнему нападающему Вересу диагностировали трещину в позвонке. В течение следующего месяца игроку противопоказана любая физическая нагрузка. Последующие сроки восстановления зависят от роста поврежденного позвонка.
Верес после восьми туров имеет в восемь зачетных баллов и занимает 12 строчку в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.
