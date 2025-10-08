Известный тренер разнес Украину U-20 после поражения от Испании на ЧМ-2025

Известный украинский тренер Алексей Михайличенко подверг критике юниорскую сборную Украины U-20 за матч против Испании в 1/8 финала чемпионата мира 2025 года.

– Алексей Александрович, как вам вчерашняя игра нашей молодежки? Будто и не отсиживались в обороне, но и в нападении не порадовали и проиграли не таким уж мощным испанцам.

– Честно, я вообще не увидел игры, как таковой, от наших ребят. Кого мы с вами будем обсуждать – испанцы?

- Вот разочаровала вас наша молодежка вчера?

– Для меня был странным тот факт, что Испания пробилась в 1/8 финала чемпионата мира с третьего места, потому что у этой страны молодежные и юношеские команды всегда были и очень сильны. Однако вчера посмотрел игру и все понял – ничего страшного в этой Испании, образца в этом году нет, но мы ей проиграли...

– Почему же, по вашему мнению?

– Все очень просто: украинцы не сумели сыграть на контратаках. Не было их, особенно в первом тайме. Уже во втором тайме были попытки, но большего я ожидал от нашей команды. Разочарованный. Не хватало движения, скорости, агрессии, не держали мяч, особенно до перерыва. Могла Украина проиграть и с большим счетом, если бы наши соперники реализовали свои возможности уже в концовке игры.

Подопечные Дмитрия Михайленко вылетели из розыгрыша ЧМ-2025. «Сине-желтые» заняли первое место в групповом этапе, но не смогли обыграть представителей Испании в 1/8 финала турнира (0:1)