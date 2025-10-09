Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
Легенда Динамо: «Это не вина тренера. У него голова другим забита»

Алексей Михайличенко рассказал, кого считается виновным в дисквалификации Геннадия Синчука

Легенда Динамо: «Это не вина тренера. У него голова другим забита»
Алексей Михайличенко

Бывший тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко рассказал, кого считается виновным в дисквалификации вингера сборной Украины U-20 Геннадия Синчука.

– Как вам ситуация с дисквалификацией Геннадия Синчука?

– Это не вина тренера, на мой взгляд, потому что у него голова совсем другим забита. Такими моментами должны заниматься его ассистенты или другие члены штаба сборной Украины, но не главный тренер, повторюсь. Может, администратор должен был проконтролировать, не знаю… Здесь вопрос очень непростой – кто виноват, – сказал специалист.

Подопечные Дмитрия Михайленко вылетели из розыгрыша ЧМ-2025. «Сине-желтые» заняли первое место в групповом этапе, но не смогли обыграть представителей Испании в 1/8 финала турнира (0:1)

ФИФА дисквалификация сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Украина - Испания Геннадий Синчук сборная Испании по футболу U-20 Алексей Михайличенко
Олег Вахоцкий Источник: BLIK
