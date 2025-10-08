Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал планирует перехватить у Барселоны футболиста сборной Германии
Испания
08 октября 2025, 15:41 |
Реал планирует перехватить у Барселоны футболиста сборной Германии

Испанские гранды заинтересованы в услугах 25-летнего защитника Нико Шлоттербека

Реал планирует перехватить у Барселоны футболиста сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Шлоттербек

Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Нико Шлоттербек может покинуть Бундеслигу во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил BILD, а также несколько испанских источников.

В услугах 25-летнего футболиста заинтересованы гранды Ла Лиги – «Барселона» и мадридский «Реал». Накануне стало известно, что королевский клуб решил навязать борьбу чемпионам Испании и перехватить игрока, который нужен главному тренеру Хаби Алонсо.

В руководстве «Боруссии» внимательно следят за ситуацией и понимают, что им будет сложно удержать одного из лидеров в чемпионате Германии, поэтому готовы воспользоваться конкуренцией между испанскими командами, чтобы выбить привлекательное финансовое предложение.

Шлоттербек перебрался в Дортмунд в июле 2022 года из «Фрайбурга» за 20 миллионов евро и с тех пор стал важным игроком в структуре «Боруссии».

В нынешнем сезоне Нико сыграл четыре матча во всех турнирах. В кампании 2024/25 защитник провел 37 поединков, в которых записал себе в актив шесть результативных передач. Контракт немецкого игрока истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 40 миллионов евро.

Боруссия Дортмунд Нико Шлоттербек Барселона Реал Мадрид трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
