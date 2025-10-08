Реал планирует перехватить у Барселоны футболиста сборной Германии
Испанские гранды заинтересованы в услугах 25-летнего защитника Нико Шлоттербека
Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Нико Шлоттербек может покинуть Бундеслигу во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил BILD, а также несколько испанских источников.
В услугах 25-летнего футболиста заинтересованы гранды Ла Лиги – «Барселона» и мадридский «Реал». Накануне стало известно, что королевский клуб решил навязать борьбу чемпионам Испании и перехватить игрока, который нужен главному тренеру Хаби Алонсо.
В руководстве «Боруссии» внимательно следят за ситуацией и понимают, что им будет сложно удержать одного из лидеров в чемпионате Германии, поэтому готовы воспользоваться конкуренцией между испанскими командами, чтобы выбить привлекательное финансовое предложение.
Шлоттербек перебрался в Дортмунд в июле 2022 года из «Фрайбурга» за 20 миллионов евро и с тех пор стал важным игроком в структуре «Боруссии».
В нынешнем сезоне Нико сыграл четыре матча во всех турнирах. В кампании 2024/25 защитник провел 37 поединков, в которых записал себе в актив шесть результативных передач. Контракт немецкого игрока истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 40 миллионов евро.
🚨 BREAKING: #FCBarcelona IS MONITORING Nico Schlotterbeck. The German defender VIEWS the possibility of JOINING #Barça VERY FAVORABLY. [@sport] 🥈🇩🇪 pic.twitter.com/8xiq5AedEj— infosfcb (@infosfcb) October 4, 2025
🚨 NEW: Real Madrid are monitoring BVB’s Nico Schlotterbeck (25).— Madrid Zone (@theMadridZone) October 7, 2025
He is a free agent in 2027. @BILD pic.twitter.com/7n5nq40U1y
