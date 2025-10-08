Реал планирует перехватить у Барселоны футболиста сборной Германии

Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Нико Шлоттербек может покинуть Бундеслигу во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил BILD, а также несколько испанских источников.

В услугах 25-летнего футболиста заинтересованы гранды Ла Лиги – «Барселона» и мадридский «Реал». Накануне стало известно, что королевский клуб решил навязать борьбу чемпионам Испании и перехватить игрока, который нужен главному тренеру Хаби Алонсо.

В руководстве «Боруссии» внимательно следят за ситуацией и понимают, что им будет сложно удержать одного из лидеров в чемпионате Германии, поэтому готовы воспользоваться конкуренцией между испанскими командами, чтобы выбить привлекательное финансовое предложение.

Шлоттербек перебрался в Дортмунд в июле 2022 года из «Фрайбурга» за 20 миллионов евро и с тех пор стал важным игроком в структуре «Боруссии».

В нынешнем сезоне Нико сыграл четыре матча во всех турнирах. В кампании 2024/25 защитник провел 37 поединков, в которых записал себе в актив шесть результативных передач. Контракт немецкого игрока истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 40 миллионов евро.