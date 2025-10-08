Холанд в этом сезоне попытается установить уникальное достижение в АПЛ

Эрлингу Холланду в этом сезоне может покориться уникальное достижение в АПЛ.

Как мы уже сообщали ранее, в активе норвежского форварда голы на 22-х стадионах АПЛ с 23-х, на которых он играл, что составляет 96% – самый высокий процент среди всех игроков в истории лиги.

Читайте также: Холанд установил очередной рекорд АПЛ

АПЛ опубликовала полный список голов Холанда на каждом стадионе. Как видно из списка ниже, непокоренным для норвежца остается только Энфилд в Ливерпуле.

В этом сезоне у Холанда будет еще возможность отличиться на этом стадионе (7 февраля 2026 года), а также на двух новых: Стедиум оф лайт (Сандерленд, 30 декабря 2025 года) и Хилл Дикинсон Стедиум (Эвертон, 2 мая 2026 года).

Если норвежцу удастся забить в каждом из трех матчей, то он установит уникальное достижение в АПЛ: забить хотя бы один гол на каждом из стадионов лиги, где играл (25).

Голы Эрлинга Холланда на каждом стадионе АПЛ

51 – Этихад Стедиум (Манчестер Сити)

6 – Лондон Стэдиум (Вест Хэм Юнайтед)

3 – Молинекс (Вулвергемптон)

3 – Эмирейтс Стедиум (Арсенал)

3 – Селхурст Парк (Кристалл Пелас)

3 – Стемфорд Бридж (Челси)

3 – Тоттенхэм Готспур Стедиум (Тоттенхэм Хотспур)

2 – Элланд Роуд (Лидс Юнайтед)

2 – Сент-Мерис Стедиум (Саутгемптон)

2 – Крэйвен Коттедж (Фулхэм)

2 – Терф Мур (Бернли)

2 – Олд Треффорд (Манчестер Юнайтед)

2 – Американ Экспресс Стедиум (Брайтон)

1 – Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл Юнайтед)

1 – Вилла Парк (Астон Вилла)

1 – Вителити Стедиум (Борнмут)

1 – Гудисон Парк (Эвертон)

1 – Бремел Лейн (Шеффилд Юнайтед)

1 – Сити Граунд (Ноттингем Форрест)

1 – Кинг Пауэр Стедиум (Лестер Сити)

1 – Портмен Роуд (Ипсвич Таун)

1 – Джитех Коммюнити Стедиум (Брентфорд)

0 – Энфилд (Ливерпуль)