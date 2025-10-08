Холанд в этом сезоне попытается установить уникальное достижение в АПЛ
Для этого нужно забить хотя бы один гол в выездных матчах против Ливерпуля, Сандерленда и Эвертона
Эрлингу Холланду в этом сезоне может покориться уникальное достижение в АПЛ.
Как мы уже сообщали ранее, в активе норвежского форварда голы на 22-х стадионах АПЛ с 23-х, на которых он играл, что составляет 96% – самый высокий процент среди всех игроков в истории лиги.
АПЛ опубликовала полный список голов Холанда на каждом стадионе. Как видно из списка ниже, непокоренным для норвежца остается только Энфилд в Ливерпуле.
В этом сезоне у Холанда будет еще возможность отличиться на этом стадионе (7 февраля 2026 года), а также на двух новых: Стедиум оф лайт (Сандерленд, 30 декабря 2025 года) и Хилл Дикинсон Стедиум (Эвертон, 2 мая 2026 года).
Если норвежцу удастся забить в каждом из трех матчей, то он установит уникальное достижение в АПЛ: забить хотя бы один гол на каждом из стадионов лиги, где играл (25).
Голы Эрлинга Холланда на каждом стадионе АПЛ
- 51 – Этихад Стедиум (Манчестер Сити)
- 6 – Лондон Стэдиум (Вест Хэм Юнайтед)
- 3 – Молинекс (Вулвергемптон)
- 3 – Эмирейтс Стедиум (Арсенал)
- 3 – Селхурст Парк (Кристалл Пелас)
- 3 – Стемфорд Бридж (Челси)
- 3 – Тоттенхэм Готспур Стедиум (Тоттенхэм Хотспур)
- 2 – Элланд Роуд (Лидс Юнайтед)
- 2 – Сент-Мерис Стедиум (Саутгемптон)
- 2 – Крэйвен Коттедж (Фулхэм)
- 2 – Терф Мур (Бернли)
- 2 – Олд Треффорд (Манчестер Юнайтед)
- 2 – Американ Экспресс Стедиум (Брайтон)
- 1 – Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл Юнайтед)
- 1 – Вилла Парк (Астон Вилла)
- 1 – Вителити Стедиум (Борнмут)
- 1 – Гудисон Парк (Эвертон)
- 1 – Бремел Лейн (Шеффилд Юнайтед)
- 1 – Сити Граунд (Ноттингем Форрест)
- 1 – Кинг Пауэр Стедиум (Лестер Сити)
- 1 – Портмен Роуд (Ипсвич Таун)
- 1 – Джитех Коммюнити Стедиум (Брентфорд)
- 0 – Энфилд (Ливерпуль)
Sunderland (A) 30 Dec 2025— Premier League (@premierleague) October 7, 2025
Liverpool (A) 7 Feb 2026
Everton (A) 2 May 2026
👀🔜 pic.twitter.com/cBgc4nSX0f
