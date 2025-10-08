Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Холанд в этом сезоне попытается установить уникальное достижение в АПЛ
08 октября 2025, 10:12 |
Холанд в этом сезоне попытается установить уникальное достижение в АПЛ

Для этого нужно забить хотя бы один гол в выездных матчах против Ливерпуля, Сандерленда и Эвертона

Холанд в этом сезоне попытается установить уникальное достижение в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Эрлингу Холланду в этом сезоне может покориться уникальное достижение в АПЛ.

Как мы уже сообщали ранее, в активе норвежского форварда голы на 22-х стадионах АПЛ с 23-х, на которых он играл, что составляет 96% – самый высокий процент среди всех игроков в истории лиги.

АПЛ опубликовала полный список голов Холанда на каждом стадионе. Как видно из списка ниже, непокоренным для норвежца остается только Энфилд в Ливерпуле.

В этом сезоне у Холанда будет еще возможность отличиться на этом стадионе (7 февраля 2026 года), а также на двух новых: Стедиум оф лайт (Сандерленд, 30 декабря 2025 года) и Хилл Дикинсон Стедиум (Эвертон, 2 мая 2026 года).

Если норвежцу удастся забить в каждом из трех матчей, то он установит уникальное достижение в АПЛ: забить хотя бы один гол на каждом из стадионов лиги, где играл (25).

Голы Эрлинга Холланда на каждом стадионе АПЛ

  • 51 – Этихад Стедиум (Манчестер Сити)
  • 6 – Лондон Стэдиум (Вест Хэм Юнайтед)
  • 3 – Молинекс (Вулвергемптон)
  • 3 – Эмирейтс Стедиум (Арсенал)
  • 3 – Селхурст Парк (Кристалл Пелас)
  • 3 – Стемфорд Бридж (Челси)
  • 3 – Тоттенхэм Готспур Стедиум (Тоттенхэм Хотспур)
  • 2 – Элланд Роуд (Лидс Юнайтед)
  • 2 – Сент-Мерис Стедиум (Саутгемптон)
  • 2 – Крэйвен Коттедж (Фулхэм)
  • 2 – Терф Мур (Бернли)
  • 2 – Олд Треффорд (Манчестер Юнайтед)
  • 2 – Американ Экспресс Стедиум (Брайтон)
  • 1 – Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл Юнайтед)
  • 1 – Вилла Парк (Астон Вилла)
  • 1 – Вителити Стедиум (Борнмут)
  • 1 – Гудисон Парк (Эвертон)
  • 1 – Бремел Лейн (Шеффилд Юнайтед)
  • 1 – Сити Граунд (Ноттингем Форрест)
  • 1 – Кинг Пауэр Стедиум (Лестер Сити)
  • 1 – Портмен Роуд (Ипсвич Таун)
  • 1 – Джитех Коммюнити Стедиум (Брентфорд)
  • 0 – Энфилд (Ливерпуль)
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Комментарии 1
luceorius
Краще виграв би ЗБ чи разом з командою ЛЧ, ніж займатись такими дрібницями.
