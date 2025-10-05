Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Холанд установил очередной рекорд АПЛ

Норвежский форвард забил на 96% стадионов АПЛ, на которых он играл

Холанд установил очередной рекорд АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Эрлинг Холланд установил очередной рекорд АПЛ.

Забив гол в ворота Брентфорда на выезде в матче 7-го тура АПЛ, норвежец увеличил количество стадионов АПЛ, отмечавшихся забитыми мячами.

Теперь в активе норвежского форварда голы на 22-х стадионах АПЛ из 23-х, на которых он играл, что составляет 96% - самый высокий процент среди всех игроков в истории лиги.

Единственным непокоренным стадионом в АПЛ для Холанда остается Энфилд...

