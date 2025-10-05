Холанд установил очередной рекорд АПЛ
Норвежский форвард забил на 96% стадионов АПЛ, на которых он играл
Эрлинг Холланд установил очередной рекорд АПЛ.
Забив гол в ворота Брентфорда на выезде в матче 7-го тура АПЛ, норвежец увеличил количество стадионов АПЛ, отмечавшихся забитыми мячами.
Теперь в активе норвежского форварда голы на 22-х стадионах АПЛ из 23-х, на которых он играл, что составляет 96% - самый высокий процент среди всех игроков в истории лиги.
Единственным непокоренным стадионом в АПЛ для Холанда остается Энфилд...
Erling Haaland has now scored at 22 of the 23 stadiums he's played at in the Premier League.— Squawka (@Squawka) October 5, 2025
The highest ratio of any player in Premier League history (96%). 🏟️ https://t.co/d5v0aih1i4
96% - Erling Haaland has now scored at 22 of the 23 stadiums he's played at in the Premier League, the highest percentage of any player in the competition's history (96%). Uninvited. pic.twitter.com/GEFXyhtNGa— OptaJoe (@OptaJoe) October 5, 2025
