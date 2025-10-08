Дулуб назвал игрока, который мог бы помочь сборной Украины против Испании
Известный тренер считает, что форвард Артем Степанов повлиял бы на итоговый результат
Известный тренер Олег Дулуб, который длительное время работал в украинском чемпионате, поделился мнением об игре «сине-желтой» команды на чемпионате мира U-20.
Во вторник, 7 октября, сборная Украины уступила Испании со счетом 0:1 и покинула турнир в Чили на стадии 1/8 финала. Опытный специалист похвалил выступление Александра Пищура, а также отметил отсутствие форварда немецкого «Байера» Артема Степанова:
– Матч я разделил бы на два тайма. Первая половина – попытка украинской сборной играть с испанцами в испанский футбол: без скорости, без агрессии, всегда на мяче. Однако при такой игре все решают детали, а именно расположение игроков на футбольном поле. В этом компоненте уступили.
Во втором тайме после выхода Пищура игра открылась. Появился футболист, хорошо цепляющийся за мяч, качественно разгоняющий атаки и обладающий такой антропометрией, что у испанцев никого похожего и близко не было. Возможно, если бы Пищур вышел на этот матч с первых минут, то игра могла пойти совсем по другому сценарию.
– Как насчет одного из самых перспективных нападающий Украины Артема Степанова? Помог бы он этой сборной, если бы не конфликтная ситуация с тренерским штабом сборной U-20?
– Думаю, что да. Знаете, разные ситуации случаются: насколько сочетаются игроки, насколько они способны взаимодействовать с тренерским штабом. В основе любой команды должно стоять уважение. Тренеры должны уважать игроков как личностей, а игроки должны уважать тренерские решения.
Бывают моменты, когда нужно просто сесть и договориться. Сказать: «У нас впереди важный турнир. Забываем предыдущие обиды и играем за страну, ее флаг и гимн». Особенно в такое время... Знаете, сейчас Украине особенно нужны победы именно на таких турнирах, – считает Дулуб.
