Дулуб назвал игрока, который мог бы помочь сборной Украины против Испании

Известный тренер Олег Дулуб, который длительное время работал в украинском чемпионате, поделился мнением об игре «сине-желтой» команды на чемпионате мира U-20.

Во вторник, 7 октября, сборная Украины уступила Испании со счетом 0:1 и покинула турнир в Чили на стадии 1/8 финала. Опытный специалист похвалил выступление Александра Пищура, а также отметил отсутствие форварда немецкого «Байера» Артема Степанова:

– Матч я разделил бы на два тайма. Первая половина – попытка украинской сборной играть с испанцами в испанский футбол: без скорости, без агрессии, всегда на мяче. Однако при такой игре все решают детали, а именно расположение игроков на футбольном поле. В этом компоненте уступили.

Во втором тайме после выхода Пищура игра открылась. Появился футболист, хорошо цепляющийся за мяч, качественно разгоняющий атаки и обладающий такой антропометрией, что у испанцев никого похожего и близко не было. Возможно, если бы Пищур вышел на этот матч с первых минут, то игра могла пойти совсем по другому сценарию.

– Как насчет одного из самых перспективных нападающий Украины Артема Степанова? Помог бы он этой сборной, если бы не конфликтная ситуация с тренерским штабом сборной U-20?

– Думаю, что да. Знаете, разные ситуации случаются: насколько сочетаются игроки, насколько они способны взаимодействовать с тренерским штабом. В основе любой команды должно стоять уважение. Тренеры должны уважать игроков как личностей, а игроки должны уважать тренерские решения.

Бывают моменты, когда нужно просто сесть и договориться. Сказать: «У нас впереди важный турнир. Забываем предыдущие обиды и играем за страну, ее флаг и гимн». Особенно в такое время... Знаете, сейчас Украине особенно нужны победы именно на таких турнирах, – считает Дулуб.