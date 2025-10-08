Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван лучший игрок матча Украины U-20 и Испании U-20 в плей-офф ЧМ
Молодежные турниры
08 октября 2025, 01:19 | Обновлено 08 октября 2025, 01:20
23
0

Назван лучший игрок матча Украины U-20 и Испании U-20 в плей-офф ЧМ

Автор единственного гола Пабло Гарсия получил приз от УЕФА

08 октября 2025, 01:19 | Обновлено 08 октября 2025, 01:20
23
0
Назван лучший игрок матча Украины U-20 и Испании U-20 в плей-офф ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Пабло Гарсия

Назван лучший игрок первого поединка плей-офф на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.

7 октября в 22:30 в Вальпараисо в матче 1/8 финала сборная Украины U-20 уступила команде Испании U-20 (0:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 24-й минуте гол для испанцев забил Пабло Гарсия, нападающий Бетиса.

Именно автор гола Пабло Гарсия стал лучшим игроком матча и получил приз от УЕФА.

Сборная Испании вышла в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары Колумбия – ЮАР.

Чемпионат мира 2025 U-20

1/8 финала, 7 октября 2025, Вальпараисо (Чили)

Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1

Гол: Пабло Гарсия, 24

ФОТО. Пабло Гарсия стал лучшим игроком матча и получил приз от УЕФА

По теме:
Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
ВИДЕО. Неудачно создавали офсайд. Украина U-20 пропустила гол от испанцев
сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Украина - Испания сборная Испании по футболу U-20 лучший игрок фото
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Футбол | 07 октября 2025, 07:10 38
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва

Андрей Лунин хотел быть первым номером в команде

Спортивный врач удивлен диагнозом, который поставили игроку Динамо
Футбол | 07 октября 2025, 10:09 1
Спортивный врач удивлен диагнозом, который поставили игроку Динамо
Спортивный врач удивлен диагнозом, который поставили игроку Динамо

Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму защитника Тараса Михавко и ее последствия

Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски
Футбол | 07.10.2025, 17:04
Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски
Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски
Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса
Футбол | 07.10.2025, 08:40
Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса
Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Футбол | 08.10.2025, 00:59
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
06.10.2025, 08:52 5
Футбол
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
06.10.2025, 21:59
Футбол
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
07.10.2025, 07:51 11
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
06.10.2025, 05:21
Бокс
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
06.10.2025, 05:40 4
Бокс
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
06.10.2025, 13:29 2
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
06.10.2025, 06:23 38
Футбол
Рой Джонс объяснил, почему только один боксер в мире лучше Усика
Рой Джонс объяснил, почему только один боксер в мире лучше Усика
06.10.2025, 07:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем