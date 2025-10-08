Назван лучший игрок матча Украины U-20 и Испании U-20 в плей-офф ЧМ
Автор единственного гола Пабло Гарсия получил приз от УЕФА
Назван лучший игрок первого поединка плей-офф на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.
7 октября в 22:30 в Вальпараисо в матче 1/8 финала сборная Украины U-20 уступила команде Испании U-20 (0:1).
На 24-й минуте гол для испанцев забил Пабло Гарсия, нападающий Бетиса.
Именно автор гола Пабло Гарсия стал лучшим игроком матча и получил приз от УЕФА.
Сборная Испании вышла в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары Колумбия – ЮАР.
Чемпионат мира 2025 U-20
1/8 финала, 7 октября 2025, Вальпараисо (Чили)
Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1
Гол: Пабло Гарсия, 24
ФОТО. Пабло Гарсия стал лучшим игроком матча и получил приз от УЕФА
