Звезда гранда АПЛ разочарован своей ролью в команде

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш разочарован своей номер в английском гранде. Об этом сообщает Бен Джейкобс.

По информации источника, 30-летний футболист недоволен свей слишком глубокой позицией на поле в схеме «манкунианцев». Конфликта между капитаном «красных дьяволов» и главный тренером команды Рубеном Аморимов нет.

В текущем сезоне Бруну Фернандеш провел восемь матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двум забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Манчсетер Юнайтед» сделал огромное предложение по звезде «Барселоны».