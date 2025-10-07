Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезда гранда АПЛ разочарован своей ролью в команде
Англия
07 октября 2025, 23:27 | Обновлено 07 октября 2025, 23:28
233
0

Звезда гранда АПЛ разочарован своей ролью в команде

Бруну Фернандеш не хочет играть на настолько низкой позиции

07 октября 2025, 23:27 | Обновлено 07 октября 2025, 23:28
233
0
Звезда гранда АПЛ разочарован своей ролью в команде
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш разочарован своей номер в английском гранде. Об этом сообщает Бен Джейкобс.

По информации источника, 30-летний футболист недоволен свей слишком глубокой позицией на поле в схеме «манкунианцев». Конфликта между капитаном «красных дьяволов» и главный тренером команды Рубеном Аморимов нет.

В текущем сезоне Бруну Фернандеш провел восемь матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двум забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Манчсетер Юнайтед» сделал огромное предложение по звезде «Барселоны».

По теме:
Трансферная бомба. Барселона получила огромное предложение по суперзвезде
Династия Артеты: сын испанского тренера дебютировал за Арсенал U-17
ВИДЕО. Клопп рассказал о Ливерпуле, современном спорте, жизни после футбола
Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Рубен Аморим Бен Джейкобс
Даниил Кирияка Источник: YouTube
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса
Футбол | 07 октября 2025, 08:40 3
Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса
Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса

У Марлона Сантоса проблемы с весом

Усик получил вызов от известного боксера. Их бой соберет весь стадион
Бокс | 06 октября 2025, 23:01 0
Усик получил вызов от известного боксера. Их бой соберет весь стадион
Усик получил вызов от известного боксера. Их бой соберет весь стадион

Агит Кабайел готов драться с Александром

Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Футбол | 07.10.2025, 22:19
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Украина U-20 – Испания U-20. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала ЧМ
Футбол | 07.10.2025, 20:05
Украина U-20 – Испания U-20. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала ЧМ
Украина U-20 – Испания U-20. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала ЧМ
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Футбол | 07.10.2025, 19:05
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
05.10.2025, 19:57 243
Футбол
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
06.10.2025, 09:21 30
Футбол
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
06.10.2025, 22:28
Футбол
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
06.10.2025, 07:59 2
Бокс
Известно, как к Ломаченко относятся в родном городе после его слов
Известно, как к Ломаченко относятся в родном городе после его слов
06.10.2025, 04:24 2
Бокс
Рой Джонс объяснил, почему только один боксер в мире лучше Усика
Рой Джонс объяснил, почему только один боксер в мире лучше Усика
06.10.2025, 07:21
Бокс
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
07.10.2025, 07:51 11
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
06.10.2025, 06:23 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем