Звезда гранда АПЛ разочарован своей ролью в команде
Бруну Фернандеш не хочет играть на настолько низкой позиции
Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш разочарован своей номер в английском гранде. Об этом сообщает Бен Джейкобс.
По информации источника, 30-летний футболист недоволен свей слишком глубокой позицией на поле в схеме «манкунианцев». Конфликта между капитаном «красных дьяволов» и главный тренером команды Рубеном Аморимов нет.
В текущем сезоне Бруну Фернандеш провел восемь матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двум забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Манчсетер Юнайтед» сделал огромное предложение по звезде «Барселоны».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У Марлона Сантоса проблемы с весом
Агит Кабайел готов драться с Александром