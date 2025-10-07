Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Будут наказанные? В УАФ отреагировали на дисквалификацию лидера сборной
Чемпионат мира
07 октября 2025, 20:33 |
Будут наказанные? В УАФ отреагировали на дисквалификацию лидера сборной

В ассоциации уже открыли служебное расследование

Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Синчук

Представители Украинской ассоциации футбола отреагировали на информацию о дисквалификации вингера сборной Украины U-20 Геннадия Синчука на матч 1/8 финала чемпионата мира 2025 против сверстников из Испании:

«В УАФ уже открыто служебное расследование по данному факту, о его результатах будет сообщено после завершения процесса».

Напомним, Геннадий Синчук провел 2 матча на групповом этапе ЧМ-2025, в которых отличился 2 забитыми мячами и заработал 2 желтые карточки. Из-за них он пропустил игру 3-го тура группового этапа против Парагвая (2:1), но находился в технической зоне во время того матча, что запрещено правилами.

Матч Украина U-20 – Испания U-20 состоится 7 октября в 22:30 по киевскому времени.

Украинская ассоциация футбола ФИФА дисквалификация сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Украина - Испания Геннадий Синчук сборная Испании по футболу U-20
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
