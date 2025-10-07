Проблемы у Турана. Футболист Шахтера может не сыграть против Динамо
Дмитрий Крыськив получил травму
Полузащитник донецкого «Шахтера» Дмитрий Крыськив получил травму.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, Крыськив травмировал ногу, ориентировочный срок восстановления – 3 недели. Это значит, что матчи против «Полесья» и «Кудровки» после международной паузы полузащитник точно пропустит. Участие в играх с «Динамо» пока под вопросом.
Отмечается, что футболист уже лечиться за границей. В этом сезоне украинец сыграл только в четырех матчах за «горняков».
Ранее сообщалось, что Арда Туран не дает играть бразильскому центрбеку Марлону Сантосу из-за лишнего веса.
