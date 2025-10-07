Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Проблемы у Турана. Футболист Шахтера может не сыграть против Динамо
07 октября 2025, 22:26
Проблемы у Турана. Футболист Шахтера может не сыграть против Динамо

Дмитрий Крыськив получил травму

ФК Шахтер. Дмитрий Крыськив

Полузащитник донецкого «Шахтера» Дмитрий Крыськив получил травму.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, Крыськив травмировал ногу, ориентировочный срок восстановления – 3 недели. Это значит, что матчи против «Полесья» и «Кудровки» после международной паузы полузащитник точно пропустит. Участие в играх с «Динамо» пока под вопросом.

Отмечается, что футболист уже лечиться за границей. В этом сезоне украинец сыграл только в четырех матчах за «горняков».

Ранее сообщалось, что Арда Туран не дает играть бразильскому центрбеку Марлону Сантосу из-за лишнего веса.

Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
