Проблемы у Турана. Футболист Шахтера может не сыграть против Динамо

Полузащитник донецкого «Шахтера» Дмитрий Крыськив получил травму.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, Крыськив травмировал ногу, ориентировочный срок восстановления – 3 недели. Это значит, что матчи против «Полесья» и «Кудровки» после международной паузы полузащитник точно пропустит. Участие в играх с «Динамо» пока под вопросом.

Отмечается, что футболист уже лечиться за границей. В этом сезоне украинец сыграл только в четырех матчах за «горняков».

