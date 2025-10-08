Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
08 октября 2025, 20:35 | Обновлено 08 октября 2025, 21:09
Надоело быть профессионалом. Игрок Ман Сити хотел завершить карьеру

Стоунзу надоели травмы

Надоело быть профессионалом. Игрок Ман Сити хотел завершить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Стоунз

Защитник Манчестер Сити Джон Стоунз в прошлом сезоне думал о том, чтобы завершить карьеру в 31 год. У игрока было два тяжелых повреждения ноги и всего 11 матчей в АПЛ.

«Прошлый чемпионат был тяжелым для меня, потому что зимой я думал о завершении карьеры. Просто не хотел больше играть. Мне надоело быть профессионалом и делать все, что в моих силах, чтобы быть здоровым, но травмироваться снова и снова».

«У меня не было ответов, однако летом ситуация все же исправилась», – сказал Стоунз.

В нынешнем сезоне футболист сборной Англии провел 6 матчей.

