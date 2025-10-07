Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-хавбек сборной Украины: «Пришло его время заменить Довбика»
Чемпионат мира
07 октября 2025, 18:06 |
1848
2

Экс-хавбек сборной Украины: «Пришло его время заменить Довбика»

Олег Шелаев надеется на положительные результаты сине-желтых в двух матчах

07 октября 2025, 18:06 |
1848
2 Comments
Экс-хавбек сборной Украины: «Пришло его время заменить Довбика»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Олег Шелаев в беседе с корреспондентом Sport.ua сделал прогноз на октябрьские поединки отбора на ЧМ-2026 подопечных Сергея Реброва с исландцами и азербайджанцами.

«К сожалению, футболисты сборной Украины в последнее время уже приучили своих болельщиков к тому, что загоняют себя в затруднительное положение, затем прилагают титанические усилия, чтобы исправить ситуацию, но это не всегда удается. Надеюсь, что на этот раз мы избежим очковых потерь, потому что на кону попадание в финальную часть самых престижных соревнований четырехлетнего цикла. Действительно, ситуация сложилась так, что уже отступать некуда. Поэтому убежден, что подопечные Сергея Реброва прекрасно понимают это и не только продемонстрируют все свое умение, но и будут максимально мотивированы.

– К очередным экзаменам на международной арене наша сборная подошла с кадровыми потерями. Насколько они серьезны?

– К сожалению, нам будет очень не хватать Александра Зинченко и Виктора Цыганкова – креативных исполнителей, которым в нужный момент было по силам взять игру на себя. Надеюсь, что Егор Ярмолюк сможет помочь, что его повреждение окажется не серьезным. Хотя скрывать не буду: при таких обстоятельствах наша средняя линия вызывает беспокойство, тем более, что в последние годы именно она была нашим «козырем». Остается надеяться, что Сергей Ребров не прогадает с теми, кто заменит травмированных.

– Есть проблемы и с нападающими: травмирован Роман Яремчук, на клубном уровне имеет недостаточную игровую практику Артем Довбик.

– Думаю, что пора проявить себя Владиславу Ванату. Он сейчас находится в должном игровом тонусе, а его результативная игра за испанскую «Жирону» поможет реализовать себя и в сборной.

– Что можно сказать о нашем очередном сопернике – исландцах?

– После многолетнего перерыва в Исландии снова боеспособная сборная. Важно, что нынешнее поколение играет в более разнообразный футбол. Если раньше исландцы делали ставку на в некоторой степени прямолинейный английский стиль, то теперь благодаря легионерам, выступающим за именитые европейские клубы, у них на вооружении несколько тактических схем, есть и лидеры. Все же склоняюсь к тому, что наши сумеют склонить чашу весов на свою сторону – 1:0, что значительно повысит шансы на завоевание второго места в группе.

– Но для этого нужно будет 13 октября обязательно победить в Кракове азербайджанцев.

– В Баку наши уже умудрились подарить сопернику два очка, думаю, что до расточительства дело больше не дойдет. Потому что тогда нивелируется ценность победы в Рейкьявике. В Польше украинцы возобладают 2:0 и перед заключительными поединками отбора будут в лучшем турнирном положении.

По теме:
Олег ШЕЛАЕВ: «Остается надеяться, что Ребров не ошибся»
Эксперт: «Украинцы с испанцами решат судьбу матча в серии пенальти»
Исландия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
сборная Украины по футболу инсайд интервью Олег Шелаев ЧМ-2026 по футболу Артем Довбик Владислав Ванат
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Футбол | 07 октября 2025, 08:06 7
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ

Мирон Богданович считает, что «Полтава» не дотягивает до уровня УПЛ

Тайный контракт. Арсенал повысил зарплату ключевому игроку
Футбол | 07 октября 2025, 18:51 0
Тайный контракт. Арсенал повысил зарплату ключевому игроку
Тайный контракт. Арсенал повысил зарплату ключевому игроку

Давид Рая подписал новое соглашение, не изменяя срока сотрудничества

Йожеф САБО: «Динамо угадало. Это очень сильный и талантливый форвард»
Футбол | 07.10.2025, 11:29
Йожеф САБО: «Динамо угадало. Это очень сильный и талантливый форвард»
Йожеф САБО: «Динамо угадало. Это очень сильный и талантливый форвард»
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Футбол | 07.10.2025, 07:10
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
Футбол | 07.10.2025, 14:59
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex
Любой нападающий УП быстрее и техничнее медленного Довбика сейчас
Ответить
0
didora
"Нашому теляті та вовка з'їсти". Так все гладко НЕ буває.
Ответить
0
Популярные новости
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
06.10.2025, 13:29 2
Футбол
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
05.10.2025, 19:57 243
Футбол
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
06.10.2025, 09:21 29
Футбол
Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
05.10.2025, 23:59
Футзал
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
06.10.2025, 07:59 2
Бокс
Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
05.10.2025, 23:41
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
06.10.2025, 06:23 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем