Экс-хавбек сборной Украины: «Пришло его время заменить Довбика»

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Олег Шелаев в беседе с корреспондентом Sport.ua сделал прогноз на октябрьские поединки отбора на ЧМ-2026 подопечных Сергея Реброва с исландцами и азербайджанцами.

«К сожалению, футболисты сборной Украины в последнее время уже приучили своих болельщиков к тому, что загоняют себя в затруднительное положение, затем прилагают титанические усилия, чтобы исправить ситуацию, но это не всегда удается. Надеюсь, что на этот раз мы избежим очковых потерь, потому что на кону попадание в финальную часть самых престижных соревнований четырехлетнего цикла. Действительно, ситуация сложилась так, что уже отступать некуда. Поэтому убежден, что подопечные Сергея Реброва прекрасно понимают это и не только продемонстрируют все свое умение, но и будут максимально мотивированы.

– К очередным экзаменам на международной арене наша сборная подошла с кадровыми потерями. Насколько они серьезны?

– К сожалению, нам будет очень не хватать Александра Зинченко и Виктора Цыганкова – креативных исполнителей, которым в нужный момент было по силам взять игру на себя. Надеюсь, что Егор Ярмолюк сможет помочь, что его повреждение окажется не серьезным. Хотя скрывать не буду: при таких обстоятельствах наша средняя линия вызывает беспокойство, тем более, что в последние годы именно она была нашим «козырем». Остается надеяться, что Сергей Ребров не прогадает с теми, кто заменит травмированных.

– Есть проблемы и с нападающими: травмирован Роман Яремчук, на клубном уровне имеет недостаточную игровую практику Артем Довбик.

– Думаю, что пора проявить себя Владиславу Ванату. Он сейчас находится в должном игровом тонусе, а его результативная игра за испанскую «Жирону» поможет реализовать себя и в сборной.

– Что можно сказать о нашем очередном сопернике – исландцах?

– После многолетнего перерыва в Исландии снова боеспособная сборная. Важно, что нынешнее поколение играет в более разнообразный футбол. Если раньше исландцы делали ставку на в некоторой степени прямолинейный английский стиль, то теперь благодаря легионерам, выступающим за именитые европейские клубы, у них на вооружении несколько тактических схем, есть и лидеры. Все же склоняюсь к тому, что наши сумеют склонить чашу весов на свою сторону – 1:0, что значительно повысит шансы на завоевание второго места в группе.

– Но для этого нужно будет 13 октября обязательно победить в Кракове азербайджанцев.

– В Баку наши уже умудрились подарить сопернику два очка, думаю, что до расточительства дело больше не дойдет. Потому что тогда нивелируется ценность победы в Рейкьявике. В Польше украинцы возобладают 2:0 и перед заключительными поединками отбора будут в лучшем турнирном положении.