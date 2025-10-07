В среду, 8 октября, состоится поединок 10-го тура Первой лиги Украины между тернопольской «Нивой» и «Буковиной». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Нива Тернополь

Несмотря на все имеющиеся проблемы, команда Юрия Вирта демонстрирует очень достойные результаты в этом сезоне. За 9 игр Первой лиги тернополяне набрали 16 зачетных пунктов (4 победы, 4 ничьих и 1 техническое поражение), которые пока позволяют им занимать 5-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидера сейчас составляет уже 9 зачетных пунктов.

В Кубке Украины коллектив преодолел «Реал-Фарму» и «СК Полтава» и квалифицировался в 1/8 финала турнира.

Буковина

В чудесной форме находится черновицкая команда на данный момент. После 9 сыгранных поединков чемпионата клуб имеет на счету 7 побед и 2 ничьи, которые позволяют ему с 23 баллами на счету занимать 2 место турнирной таблицы. От лидера «Черноморца» «черно-желтых» отделяет всего 2 зачетных пункта.

В Кубке Украины «Буковина» также выступает достойно и уже смогла пройти в 1/8 финала, одолев на своем пути любительский «Авангард» и львовские «Карпаты».

Личные встречи

Начиная с 2023 года, клубы сыграли между собой в 5 официальных играх. У 3-х из них победу одержала «Буковина» (в 1/3 положительный результат был вырван в серии пенальти), еще в 1 выигрыше праздновала «Нива», а 1 поединок завершился вничью.

Интересные факты

Беспроигрышная серия «Нивы» на домашнем стадионе длится уже 9 игр. На счету команды за это время 3 ничьи и 6 побед.

Выигрышная серия «Буковины» длится уже 9 матчей подряд.

«Буковина» забила 20 голов в текущем сезоне Первой лиги – лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.57.