Юрий ВИРТ: «Второй гол выбил нас из колеи»

В поединке десятого тура Первой лиги тернопольская «Нива» на своем поле со счетом 1:2 проиграла «Буковине». Результат поединка прокомментировал главный тренер «Нивы» Юрий Вирт.

«Это была боевая игра. Мы играли против команды, которая сейчас, можно сказать, лидирует по игре в Первой лиге. У «Буковины» опытная команда и тренер, поэтому нам было очень сложно сегодня. Мы старались играть компактно, закрывать зоны, не давать им свободно работать с мячом. Моментами мы неплохо защищались и пытались выходить в скорые контратаки. Очень досадно, что пропустили два легких мяча. У нас в первом тайме были неплохие моменты, если забили – игра могла сложиться иначе. В перерыве мы говорили с футболистами, чтобы более агрессивно накрывать соперника, но второй гол нас выбил из колеи. Мы слишком легко позволили разогнаться и подать, вратарь выручил, но мы не успели сыграть на каблуке, и нам забили. Затем начался открытый футбол – атака на атаку. Надо признать, что у «Буковины» было больше моментов, они могли забить еще. Мы же забили хороший гол, создали в конце матча интригу, но, если честно, «Буковина» сегодня заслуженно победила», – сказал Юрий Вирт.