Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВИРТ: «Второй гол выбил нас из колеи»
Первая лига
Нива Тернополь
08.10.2025 16:00 – FT 1 : 2
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
09 октября 2025, 10:32 |
227
0

Юрий ВИРТ: «Второй гол выбил нас из колеи»

Наставник «Нивы» Тернополь поделился впечатлениями о матче с «Буковиной»

09 октября 2025, 10:32 |
227
0
Юрий ВИРТ: «Второй гол выбил нас из колеи»
ФК Буковина. Юрий Вирт

В поединке десятого тура Первой лиги тернопольская «Нива» на своем поле со счетом 1:2 проиграла «Буковине». Результат поединка прокомментировал главный тренер «Нивы» Юрий Вирт.

«Это была боевая игра. Мы играли против команды, которая сейчас, можно сказать, лидирует по игре в Первой лиге. У «Буковины» опытная команда и тренер, поэтому нам было очень сложно сегодня. Мы старались играть компактно, закрывать зоны, не давать им свободно работать с мячом. Моментами мы неплохо защищались и пытались выходить в скорые контратаки. Очень досадно, что пропустили два легких мяча. У нас в первом тайме были неплохие моменты, если забили – игра могла сложиться иначе. В перерыве мы говорили с футболистами, чтобы более агрессивно накрывать соперника, но второй гол нас выбил из колеи. Мы слишком легко позволили разогнаться и подать, вратарь выручил, но мы не успели сыграть на каблуке, и нам забили. Затем начался открытый футбол – атака на атаку. Надо признать, что у «Буковины» было больше моментов, они могли забить еще. Мы же забили хороший гол, создали в конце матча интригу, но, если честно, «Буковина» сегодня заслуженно победила», – сказал Юрий Вирт.

По теме:
В Шахтере определились с лучшим игроком сентября
Сергей ШИЩЕНКО: «Это было дерби, поэтому победа имела особое значение»
Александр РЯБОКОНЬ: «За счет характера удалось дожать соперника»
Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Первая лига Украины Буковина Черновцы Юрий Вирт
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик назвал известного футболиста, которого хотел бы вернуть в сборную
Футбол | 09 октября 2025, 09:11 0
Довбик назвал известного футболиста, которого хотел бы вернуть в сборную
Довбик назвал известного футболиста, которого хотел бы вернуть в сборную

Форвард итальянской «Ромы» выбрал вингера Евгения Коноплянку

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 08 октября 2025, 14:57 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Балканские разборки, шведская стенка, хорватская прочность и исландский бетон

Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Футбол | 09.10.2025, 07:27
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Футбол | 09.10.2025, 07:36
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Футбол | 08.10.2025, 14:48
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хозяева вылетели. Определен второй четвертьфиналист молодежного ЧМ-2025
Хозяева вылетели. Определен второй четвертьфиналист молодежного ЧМ-2025
08.10.2025, 06:23
Футбол
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
08.10.2025, 04:44 1
Бокс
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
08.10.2025, 00:20 87
Футбол
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
08.10.2025, 07:35 38
Футбол
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
08.10.2025, 06:30 15
Футбол
Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор
Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор
08.10.2025, 11:37 1
Футбол
Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо
Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо
07.10.2025, 20:25 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
07.10.2025, 14:59 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем