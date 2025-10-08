Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Неудержимые. Буковина выиграла 8-й матч подряд и стала лидером Первой лиги
Первая лига
Нива Тернополь
08.10.2025 16:00 – FT 1 : 2
Буковина
Украина. Первая лига
08 октября 2025, 17:59 | Обновлено 08 октября 2025, 18:12
212
1

Неудержимые. Буковина выиграла 8-й матч подряд и стала лидером Первой лиги

Команда рвется в УПЛ

08 октября 2025, 17:59 | Обновлено 08 октября 2025, 18:12
212
1 Comments
Неудержимые. Буковина выиграла 8-й матч подряд и стала лидером Первой лиги
ФК Буковина

Буковина в матче 10-го тура чемпионата Украины в Первой лиге на выезде обыграла Ниву Тернополь со счетом 2:1 и выиграла восьмой кряду поединок.

В первых двух турах Буковина сыграла вничью, но теперь выдала свою рекордную в своей истории серию и вышла на первое место в таблице с 26 очками.

Правда, завтра Черноморец в случае победы над Викторией обойдет команду Сергея Шищенко на два пункта. Оба клуба ставят задачу выхода в УПЛ по итогам сезона.

Первая лига. 10-й тур

Нива Тернополь – Буковина 0:2
Голы: Бей, 89 – Витенчук, 9, Кожушко, 49

Турнирная таблица

Буковина Черновцы Нива Тернополь Первая лига Украины
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Pasha007
Дивився гру,Буковина грала топ....реалізація....?могли 5 забивати спокійно...💪🇺🇦
