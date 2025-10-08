Неудержимые. Буковина выиграла 8-й матч подряд и стала лидером Первой лиги
Команда рвется в УПЛ
Буковина в матче 10-го тура чемпионата Украины в Первой лиге на выезде обыграла Ниву Тернополь со счетом 2:1 и выиграла восьмой кряду поединок.
В первых двух турах Буковина сыграла вничью, но теперь выдала свою рекордную в своей истории серию и вышла на первое место в таблице с 26 очками.
Правда, завтра Черноморец в случае победы над Викторией обойдет команду Сергея Шищенко на два пункта. Оба клуба ставят задачу выхода в УПЛ по итогам сезона.
Первая лига. 10-й тур
Нива Тернополь – Буковина 0:2
Голы: Бей, 89 – Витенчук, 9, Кожушко, 49
