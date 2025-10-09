Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
09 октября 2025, 10:19
Сергей ШИЩЕНКО: «Это было дерби, поэтому победа имела особое значение»

Главный тренер «Буковины» прокомментировал победу над тернопольской «Нивой»

Фк Буковина. Сергей Шищенко

В матче десятого тура Первой лиги «Буковина» со счетом 2:1 обыграла «Ниву» Тернополь. Впечатлениями о поединке поделился наставник «Буковины» Сергей Шищенко.

«Большое спасибо ребятам за эту победу и за эмоции, которые они подарили. Мы владели инициативой, контролировали игру. Во втором тайме были моменты, когда мы позволили сопернику атаковать – с 60-й по 70-ю минуту «Нива» имела несколько неплохих подходов к нашим воротам. Но в течение этого игрового периода мы хорошо действовали на контратаках. Мы владели мячом, проводили быстрые и позиционные атаки, создавали опасные моменты. Если бы реализация была лучше, то счет мог быть другим. Но главное – мы сыграли с характером и получили нужный результат. Это было дерби, потому победа имела для нас особое значение. У нас есть своя цель, двигаемся к ней, и каждая такая игра придает уверенность и мотивацию продолжать в том же духе», – сказал Сергей Шищенко.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Нива Тернополь Сергей Шищенко пресс-конференция
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
