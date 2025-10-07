«Таков план». Довбик узнал печальные новости о своем будущем
Уго Трани уже знает, что планирует Рома
Итальянский журналист Уго Трани заявил, что зимой римская «Рома» попытается избавиться от своего украинского форварда Артема Довбика.
«Гасперини будет требовать отдать Довбика в аренду в январе и подписать хорошего атакующего игрока. Таков план. Но посмотрим, воплотится ли он в жизнь.
Я говорю о Довбике, поскольку именно он принадлежит «Роме», и его нужно продать в конце сезона, ведь он не показывает свою лучшую игру. У него есть свои особенности, их уже не переделаешь, он делает движения, отличные от тех, которые нужны Гасперини», - сказал Трани в эфире программы Te la do io Tokyo.
Ранее чемпион мира призвал принять радикальные меры в отношении Довбика.
