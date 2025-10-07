Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Таков план». Довбик узнал печальные новости о своем будущем
Италия
07 октября 2025, 16:08
235
0

Уго Трани уже знает, что планирует Рома

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Уго Трани заявил, что зимой римская «Рома» попытается избавиться от своего украинского форварда Артема Довбика.

«Гасперини будет требовать отдать Довбика в аренду в январе и подписать хорошего атакующего игрока. Таков план. Но посмотрим, воплотится ли он в жизнь.

Я говорю о Довбике, поскольку именно он принадлежит «Роме», и его нужно продать в конце сезона, ведь он не показывает свою лучшую игру. У него есть свои особенности, их уже не переделаешь, он делает движения, отличные от тех, которые нужны Гасперини», - сказал Трани в эфире программы Te la do io Tokyo.

Ранее чемпион мира призвал принять радикальные меры в отношении Довбика.

Дают рекордную сумму. Реал летом попытается оформить исторический трансфер
Клуб АПЛ имеет приоритет в подписании Кейна. Назван главный вариант
100 миллионов фунтов. Один из лучших бомбардиров АПЛ может сменить клуб
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
