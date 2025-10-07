Испании нужно опасаться. ФИФА назвала лучшего игрока сборной Украины U-20

ФИФА в рамках прогноза на матч 1/8 финала чемпионата мира между Украиной и Испанией назвала самого опасного игрока команды Дмитрия Михайленко.

«Испании стоит внимательно присмотреться к вингеру Геннадию Синчуку. Он был лучшим футболистом сборной Украины в первых двух матчах группового этапа, но затем получил дисквалификацию.

Синчук хорошо отдохнул и готов показать себя в плей-офф. Испанцам стоит быть осторожными», – отметили на сайте ФИФА.

Игра начнется в 22:30.