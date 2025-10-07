Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Испании нужно опасаться. ФИФА назвала лучшего игрока сборной Украины U-20
Чемпионат мира
07 октября 2025, 13:35 | Обновлено 07 октября 2025, 14:05
Эксперты ФИФА выделили Синчука

Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Синчук

ФИФА в рамках прогноза на матч 1/8 финала чемпионата мира между Украиной и Испанией назвала самого опасного игрока команды Дмитрия Михайленко.

«Испании стоит внимательно присмотреться к вингеру Геннадию Синчуку. Он был лучшим футболистом сборной Украины в первых двух матчах группового этапа, но затем получил дисквалификацию.

Синчук хорошо отдохнул и готов показать себя в плей-офф. Испанцам стоит быть осторожными», – отметили на сайте ФИФА.

Игра начнется в 22:30.

По теме:
Украина U-20 – Испания U-20. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала ЧМ
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала ЧМ Украина U-20 – Испания U-20
Карпаты в паузе чемпионата ограничатся тренировочным процессом
Геннадий Синчук сборная Украины по футболу U-20 сборная Испании по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20
Иван Зинченко Источник: ФИФА
