Чемпионат мира07 октября 2025, 13:35 | Обновлено 07 октября 2025, 14:05
1338
0
Испании нужно опасаться. ФИФА назвала лучшего игрока сборной Украины U-20
Эксперты ФИФА выделили Синчука
ФИФА в рамках прогноза на матч 1/8 финала чемпионата мира между Украиной и Испанией назвала самого опасного игрока команды Дмитрия Михайленко.
«Испании стоит внимательно присмотреться к вингеру Геннадию Синчуку. Он был лучшим футболистом сборной Украины в первых двух матчах группового этапа, но затем получил дисквалификацию.
Синчук хорошо отдохнул и готов показать себя в плей-офф. Испанцам стоит быть осторожными», – отметили на сайте ФИФА.
Игра начнется в 22:30.
