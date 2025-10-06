ВИДЕО. Бывший клуб Таловерова совершил феноменальный камбэк с 0:3 на 89 мин
ЛАСК сумел отыграть три мяча у Хартберга в компенсированное время
В матче 9-го тура австрийской Бундеслиги ЛАСК и Хартберг устроили невероятное противостояние, которое завершилось со счетом 3:3. Игра состоялась 5 октября в Линце.
Сначала Хартберг получил большое преимущество – гости вели 3:0, точные удары нанесли Фабиан Вильфингер, Элиас Хавел и Марко Хоффманн.
Казалось, что ЛАСК обречен на поражение, однако хозяева выдали феноменальный камбэк. На 89-й минуте Кристоф Ланг сократил отставание, в компенсированное время Каспер Йоргенсен забил второй гол, а Андрес Андраде вырвал ничью (3:3).
За ЛАСК в прошлом сезоне играл украинский футболист Максим Таловерoв. ЛАСК находится на 11-м месте (7 очков), Хартберг занимает 7-ю позицию (11 пунктов).
Чемпионат Австрии
9-й тур, 5 октября 2025
ЛАСК – Хартберг – 3:3
Голы: Ланг, 89, Йоргенсен, 90+2, Андраде, 90+4 – Вильфингер, 45+2, Хавел, 63, Хоффманн, 70
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Несмотря на вчерашнее фиаско от ЛНЗ, моделирование оставляет «горнякам» отличные шансы на «золото»
Бывший промоутер выделил Мозеса Итауму