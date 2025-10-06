Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
06 октября 2025, 23:59
ВИДЕО. Бывший клуб Таловерова совершил феноменальный камбэк с 0:3 на 89 мин

ЛАСК сумел отыграть три мяча у Хартберга в компенсированное время

ЛАСК

В матче 9-го тура австрийской Бундеслиги ЛАСК и Хартберг устроили невероятное противостояние, которое завершилось со счетом 3:3. Игра состоялась 5 октября в Линце.

Сначала Хартберг получил большое преимущество – гости вели 3:0, точные удары нанесли Фабиан Вильфингер, Элиас Хавел и Марко Хоффманн.

Казалось, что ЛАСК обречен на поражение, однако хозяева выдали феноменальный камбэк. На 89-й минуте Кристоф Ланг сократил отставание, в компенсированное время Каспер Йоргенсен забил второй гол, а Андрес Андраде вырвал ничью (3:3).

За ЛАСК в прошлом сезоне играл украинский футболист Максим Таловерoв. ЛАСК находится на 11-м месте (7 очков), Хартберг занимает 7-ю позицию (11 пунктов).

Чемпионат Австрии

9-й тур, 5 октября 2025

ЛАСК – Хартберг – 3:3

Голы: Ланг, 89, Йоргенсен, 90+2, Андраде, 90+4 – Вильфингер, 45+2, Хавел, 63, Хоффманн, 70

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

чемпионат Австрии по футболу ЛАСК Хартберг курьезы Максим Таловеров видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
