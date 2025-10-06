Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стал известен порядок распределения премиальных для игроков сборной Украины
Чемпионат мира
06 октября 2025, 20:56 | Обновлено 06 октября 2025, 21:01
Стал известен порядок распределения премиальных для игроков сборной Украины

Вознаграждение футболисты будут получать именно за выигранные поединки

Getty Images/Global Images Ukraine

Стали известны детали системы распределения премиальных в национальной команде Украины в матчах квалификации ЧМ-2026.

По информации источника, от Украинской ассоциации футбола предусмотрена определенная сумма бонусов за текущий отборочный цикл. Руководству и тренерскому штабу сборной предлагалось два возможных варианта.

Среди вариантов были: либо фиксированная сумма в случае выполнения глобальной задачи – выхода на чемпионат мира, либо распределение премий поэтапно – за конкретные победы в отдельных матчах.

В итоге было принято общее решение, что вознаграждение игроки будут получать именно за выигранные поединки. Перед матчем с Азербайджаном (1:1) команду об этом не информировали, однако, по данным источника, распределение озвучили перед встречей с Францией (0:2).

Николай Степанов
C.Пеклов
Саме головне,а яка сума призових?Без суми стаття немає сенсу!
Ответить
0
