Стал известен порядок распределения премиальных для игроков сборной Украины

Стали известны детали системы распределения премиальных в национальной команде Украины в матчах квалификации ЧМ-2026.

По информации источника, от Украинской ассоциации футбола предусмотрена определенная сумма бонусов за текущий отборочный цикл. Руководству и тренерскому штабу сборной предлагалось два возможных варианта.

Среди вариантов были: либо фиксированная сумма в случае выполнения глобальной задачи – выхода на чемпионат мира, либо распределение премий поэтапно – за конкретные победы в отдельных матчах.

В итоге было принято общее решение, что вознаграждение игроки будут получать именно за выигранные поединки. Перед матчем с Азербайджаном (1:1) команду об этом не информировали, однако, по данным источника, распределение озвучили перед встречей с Францией (0:2).