Стал известен порядок распределения премиальных для игроков сборной Украины
Вознаграждение футболисты будут получать именно за выигранные поединки
Стали известны детали системы распределения премиальных в национальной команде Украины в матчах квалификации ЧМ-2026.
По информации источника, от Украинской ассоциации футбола предусмотрена определенная сумма бонусов за текущий отборочный цикл. Руководству и тренерскому штабу сборной предлагалось два возможных варианта.
Среди вариантов были: либо фиксированная сумма в случае выполнения глобальной задачи – выхода на чемпионат мира, либо распределение премий поэтапно – за конкретные победы в отдельных матчах.
В итоге было принято общее решение, что вознаграждение игроки будут получать именно за выигранные поединки. Перед матчем с Азербайджаном (1:1) команду об этом не информировали, однако, по данным источника, распределение озвучили перед встречей с Францией (0:2).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Авторитетный отечественный тренер после восьмого тура прошелся по динамовцам и «горнякам»
Экс-наставник киевлян считает, что Шовковский должен и дальше работать в клубе