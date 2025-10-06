Игрок Английской Лиги получил дисквалификацию за ставки

Футбольная ассоциация Англии (ФА) отстранила нападающего «Уимблдона» Османа Фойо на пять месяцев за нарушение правил, связанных со ставками на футбольные матчи.

Как сообщает BBC, 21-летний игрок совершил 252 ставки в период с 29 октября 2023 года по 28 марта 2025 года. Согласно регламенту ФА, футболистам всех уровней запрещено участвовать в ставках на футбольные события.

Из назначенных пяти месяцев дисквалификации четыре будут условными, поэтому Фойо пропустит только один месяц и сможет вернуться на поле 2 ноября. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 1000 фунтов стерлингов.

Осман Фойо перешел в «Уимблдон» из «Ипсвич Таун» в январе этого года и уже успел принять участие в матчах Кубка английской футбольной лиги.

