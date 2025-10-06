Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Мир азарта
  3. Игрок Английской Лиги получил дисквалификацию за ставки
Азартные игры
06 октября 2025, 19:34 |
174
0

Игрок Английской Лиги получил дисквалификацию за ставки

Осман Фойо отстранен на пять месяцев, четыре из которых условные

06 октября 2025, 19:34 |
174
0
Игрок Английской Лиги получил дисквалификацию за ставки
BBC

Футбольная ассоциация Англии (ФА) отстранила нападающего «Уимблдона» Османа Фойо на пять месяцев за нарушение правил, связанных со ставками на футбольные матчи.

Как сообщает BBC, 21-летний игрок совершил 252 ставки в период с 29 октября 2023 года по 28 марта 2025 года. Согласно регламенту ФА, футболистам всех уровней запрещено участвовать в ставках на футбольные события.

Из назначенных пяти месяцев дисквалификации четыре будут условными, поэтому Фойо пропустит только один месяц и сможет вернуться на поле 2 ноября. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 1000 фунтов стерлингов.

Осман Фойо перешел в «Уимблдон» из «Ипсвич Таун» в январе этого года и уже успел принять участие в матчах Кубка английской футбольной лиги.

Киберполиция Таиланда закрыла нелегальное онлайн-казино

По теме:
Киберполиция Таиланда закрыла нелегальное онлайн-казино
Игровая индустрия Индии готовится к новым стандартам
Индонезийская инфлюенсерша под следствием за нелегальную азартную рекламу
азарт ставки Кубок английской лиги по футболу Уимблдон (футбольный клуб) Ипсвич
Александр Гринник Источник: BBC
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Футбол | 06 октября 2025, 06:23 38
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо

Горняки остаются лидерами УПЛ, опережая Динамо и Кривбасс

КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
Бокс | 06 октября 2025, 07:59 1
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»

Бывший промоутер выделил Мозеса Итауму

Мирон МАРКЕВИЧ: «Игрокам Динамо нужно изучить историю клуба»
Футбол | 06.10.2025, 12:40
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игрокам Динамо нужно изучить историю клуба»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игрокам Динамо нужно изучить историю клуба»
Котировки букмекеров. Назван фаворит матча Абердин – Шахтер в день игры
Футбол | 02.10.2025, 11:38
Котировки букмекеров. Назван фаворит матча Абердин – Шахтер в день игры
Котировки букмекеров. Назван фаворит матча Абердин – Шахтер в день игры
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Футбол | 05.10.2025, 19:57
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
05.10.2025, 09:29 12
Футбол
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
04.10.2025, 23:27 7
Футбол
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Пекине
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Пекине
04.10.2025, 16:21
Теннис
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
05.10.2025, 15:59 2
Теннис
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
06.10.2025, 09:21 18
Футбол
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
05.10.2025, 20:37 4
Футбол
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
05.10.2025, 07:56
Футбол
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем