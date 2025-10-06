Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
06 октября 2025, 18:39
Поединок 1/32 финала состоится 7 октября и начнется в 07:30 по Киеву

Марта Костюк – Каролина Мухова. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Ухане
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

6 октября, в рамках престижного теннисного турнира в Ухане, между собой сыграют Марта Костюк (WTA 28) и Каролина Мухова (WTA 15).

Встреча начнется в 07:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Украинская теннисистка не выигрывала в текущем сезоне титулов, финалов у нее тоже не было, местами она показывала неплохую игру. Последний раз Костюк играла в Пекине, где смогла дойти до четвертого круга, там она уступила в трех сетах американке Джессике Пегуле – 3:6, 7:6, 1:6.

23-летняя украинка с начала года потеряла десять позиций в мировом рейтинге. Сложно сказать, чего не хватает Марте, ведь видно, что она способна сражаться на равных с соперницами из топ-10. Возможно, уже нет времени совершить прорыв в этом сезоне, но Костюк однозначно может и должна прогрессировать.

Каролина Мухова

Чешская спортсменка хорошо знакома любителям тенниса, в этом сезоне возвращалась после травмы, хотя быстро набрала форму. Лучше всего в этом году Мухова сыграла в Дубае, где дошла до полуфинала, также можно вспомнить последний US Open, там она добралась до четвертьфинала и в упорной борьбе уступила экс-первой ракетке мира Наоми Осаке.

Как и Костюк, чешка играла в Пекине, где остановилась в четвертом круге, уступив американке Аманде Анисимовой – 6:1, 2:6, 4:6. Часто Муховой мешают показать свой максимум проблемы со здоровьем, если она хорошо себя чувствует физически, тогда ей по зубам обыграть любую соперницу.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой всего раз, причем совсем недавно, на Открытом чемпионате США. В том матче Мухова взяла первый сет – 6:3, а в середине второго было заметно, что у чешки есть физический дискомфорт, она отдала вторую партию на тай-брейке. Казалось, Мухова вот-вот снимется, но она дотерпела и смогла выиграть встречу – 6:3, 6:7, 6:3.

Прогноз

Между собой сыграют две сильные и амбициозные теннисистки, на бумаге небольшим фаворитом котируется Мухова, хотя просто ей не будет. Костюк может показывать теннис высокого уровня, однако, не всегда у нее это получается.

Я думаю, матч таких теннисисток может затянуться, поэтому ставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,63.

Прогноз Sport.ua
Марта Костюк
07.10.2025 -
07:30
Каролина Мухова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
