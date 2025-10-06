Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 октября 2025, 17:02 | Обновлено 06 октября 2025, 17:06
ЛНЗ сыграет контрольный матч против клуба УПЛ 12 октября

Лазарет черкасчан опустеет в середине октября

ЛНЗ

Как стало известно Sport.ua, во время международной паузы футболисты ЛНЗ 12 октября проведут контрольный матч с «Александрией».

По имеющейся информации, после возобновления тренировочного процесса в расположении черкасчан будут отсутствовать вратарь Маркиян Бакус, который защищает цвета сборной Украины на молодежном чемпионате мира в Чили, и полузащитник Мухаррем Яшари, которого вызвали в сборную Косово.

Что касается возвращения в строй травмированных защитников Ильи Путри и Александра Драмбаева, то ожидается, что они начнут тренироваться в общей группе в середине октября.

На данный момент подопечные Виталия Пономарева набрали 14 очков и занимают шестое место в УПЛ.

Ранее генеральный директор ЛНЗ прокомментировал разгромную победу над «Шахтером».

Оцените материал
Комментарии
