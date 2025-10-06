ЛНЗ сыграет контрольный матч против клуба УПЛ 12 октября

Как стало известно Sport.ua, во время международной паузы футболисты ЛНЗ 12 октября проведут контрольный матч с «Александрией».

По имеющейся информации, после возобновления тренировочного процесса в расположении черкасчан будут отсутствовать вратарь Маркиян Бакус, который защищает цвета сборной Украины на молодежном чемпионате мира в Чили, и полузащитник Мухаррем Яшари, которого вызвали в сборную Косово.

Что касается возвращения в строй травмированных защитников Ильи Путри и Александра Драмбаева, то ожидается, что они начнут тренироваться в общей группе в середине октября.

На данный момент подопечные Виталия Пономарева набрали 14 очков и занимают шестое место в УПЛ.

