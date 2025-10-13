Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
13 октября 2025, 00:02
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо

Тренер не видит в своей тактической схеме Буяльского

Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
ФК Динамо. Александр Шовковский

Капитан «Динамо» Виталий Буяльский столкнулся с проблемой в игровой практике – в последних пяти матчах он отыграл только 87 минут.

По информации источника, сокращение игрового времени – это инициатива главного тренера киевлян Александра Шовковского, который перестал видеть украинского хавбека в своей тактической схеме.

В этом сезоне на счету Буяльского 11 матчей, четыре гола и три ассиста.

Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский объяснил почему не играл Андрей Ярмоленко с «Металлистом 1925» (1:1), ответив: «Спросите лучше самого футболиста».

Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виталий Буяльский Александр Шовковский
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
samird
У нього є тактична схема?) Як цікавенно! "Come on play", я так розумію?
DK2025
И это вброс сайта для ухудшения психологического климата в Динамо. Чисто гипотетическое предположение о принятии решения СаШО, основанное просто на выдернутой статистике. Гибридная война ахметки в разгаре
Burevestnik
Буй і Ярмола мать чимось образили Сашеньку.
