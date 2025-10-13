Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Тренер не видит в своей тактической схеме Буяльского
Капитан «Динамо» Виталий Буяльский столкнулся с проблемой в игровой практике – в последних пяти матчах он отыграл только 87 минут.
По информации источника, сокращение игрового времени – это инициатива главного тренера киевлян Александра Шовковского, который перестал видеть украинского хавбека в своей тактической схеме.
В этом сезоне на счету Буяльского 11 матчей, четыре гола и три ассиста.
Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский объяснил почему не играл Андрей Ярмоленко с «Металлистом 1925» (1:1), ответив: «Спросите лучше самого футболиста».
