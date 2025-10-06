СМИ назвали вероятность, с которой Шахтер станет чемпионом Украины

Накануне «Шахтер» в рамках 8-го тура УПЛ потерпел крупнейшее за последние девять с половиной лет поражение в рамках национального первенства – проиграл ЛНЗ со счетом 1:4.

Несмотря на это, команда Арды Турана все еще является очевидным претендентом на то, чтобы взять «золото» по итогам сезона.

Турецкая пресса со ссылкой на данные моделирования Football Meets Data сообщает, что вероятность завоевания титула «горняками» оценивается в 79%.

При этом, чемпион минувшего сезона «Динамо» выиграет УПЛ-2025/26 с вероятностью всего в 19,5%.

Интересно, что в настоящий момент «Шахтер» является лидером турнирной таблицы УПЛ, но «Динамо» отстает от дончан всего на одно очко.