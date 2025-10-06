Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 октября 2025, 13:03 | Обновлено 06 октября 2025, 13:09
Горняки впервые проиграли с разницей в три мяча на своем поле

Шахтер потерпел первое крупное поражение в УПЛ с марта 2016 года
ФК Шахтер

В матче с ЛНЗ (1:4) «Шахтер» потерпел первое крупное поражение в чемпионатах Украины с 13 марта 2016 года. Оранжево-черные 9-й раз в истории уступили соперникам с разницей в три и более мяча, при этом впервые на своем поле. 4 разгрома нанесло горнякам «Динамо», по 1– «Черноморец», «ЦСКА-Борисфен», «Торпедо», «Днепр» и ЛНЗ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все крупные поражения Шахтера в чемпионатах Украины

Дата

Тренер Шахтера

Соперник

Тренер

Счет

1.

25.04.1992

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Черноморец

Виктор ПРОКОПЕНКО

0:3 (г)

2.

10.03.1995

Владимир САЛЬКОВ

Динамо

Владимир ОНИЩЕНКО

0:3 (г)

3.

06.08.1995

Владимир САЛЬКОВ

ЦСКА-Борисфен

Михаил ФОМЕНКО

0:4 (г)

4.

05.11.1995

Валерий РУДАКОВ

Торпедо

Игорь НАДЕИН

0:3 (г)

5.

01.09.1997

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Динамо

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

0:3 (г)

6.

21.11.2009

Мирча ЛУЧЕСКУ

Динамо

Валерий ГАЗЗАЕВ

0:3 (г)

7.

01.05.2011

Мирча ЛУЧЕСКУ

Динамо

Юрий СЕМИН

0:3 (г)

8.

13.03.2016

Мирча ЛУЧЕСКУ

Днепр

Мирон МАРКЕВИЧ

1:4 (г)

9.

05.10.2025

Арда ТУРАН

ЛНЗ

Виталий ПОНОМАРЕВ

1:4 (д)

цифры и факты Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
