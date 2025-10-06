Шахтер потерпел первое крупное поражение в УПЛ с марта 2016 года
Горняки впервые проиграли с разницей в три мяча на своем поле
В матче с ЛНЗ (1:4) «Шахтер» потерпел первое крупное поражение в чемпионатах Украины с 13 марта 2016 года. Оранжево-черные 9-й раз в истории уступили соперникам с разницей в три и более мяча, при этом впервые на своем поле. 4 разгрома нанесло горнякам «Динамо», по 1– «Черноморец», «ЦСКА-Борисфен», «Торпедо», «Днепр» и ЛНЗ.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все крупные поражения Шахтера в чемпионатах Украины
|
|
Дата
|
Тренер Шахтера
|
Соперник
|
Тренер
|
Счет
|
1.
|
25.04.1992
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
Черноморец
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
0:3 (г)
|
2.
|
10.03.1995
|
Владимир САЛЬКОВ
|
Динамо
|
Владимир ОНИЩЕНКО
|
0:3 (г)
|
3.
|
06.08.1995
|
Владимир САЛЬКОВ
|
ЦСКА-Борисфен
|
Михаил ФОМЕНКО
|
0:4 (г)
|
4.
|
05.11.1995
|
Валерий РУДАКОВ
|
Торпедо
|
Игорь НАДЕИН
|
0:3 (г)
|
5.
|
01.09.1997
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
Динамо
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
0:3 (г)
|
6.
|
21.11.2009
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Динамо
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
0:3 (г)
|
7.
|
01.05.2011
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Динамо
|
Юрий СЕМИН
|
0:3 (г)
|
8.
|
13.03.2016
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Днепр
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
1:4 (г)
|
9.
|
05.10.2025
|
Арда ТУРАН
|
ЛНЗ
|
Виталий ПОНОМАРЕВ
|
1:4 (д)
