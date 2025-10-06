WTA06 октября 2025, 16:11 | Обновлено 06 октября 2025, 17:32
Елизавета Котляр – Дарья Семенистая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 на Мальорке
6 октября украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 525) начнет выступления в основной сетке грунтового турнира WTA 125 на Мальорке, Испания.
В первом раунде украинка сыграет против пятой сеяной Дарьи Семенистой (Латвия, WTA 104). Время начала встречи – 16:10 по Киеву.
Это первая встреча соперниц.
Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Андреа Лазаро Гарсии, либо против Тамары Зиданшек.
