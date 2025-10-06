Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Елизавета Котляр – Дарья Семенистая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
06 октября 2025, 16:11 | Обновлено 06 октября 2025, 17:32
389
0

Елизавета Котляр – Дарья Семенистая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 на Мальорке

Елизавета Котляр – Дарья Семенистая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Елизавета Котляр

6 октября украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 525) начнет выступления в основной сетке грунтового турнира WTA 125 на Мальорке, Испания.

В первом раунде украинка сыграет против пятой сеяной Дарьи Семенистой (Латвия, WTA 104). Время начала встречи – 16:10 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Андреа Лазаро Гарсии, либо против Тамары Зиданшек.

Елизавета Котляр Дарья Семенистая смотреть онлайн WTA Мальорка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
