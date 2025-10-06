Елизавета Котляр – Дарья Семенистая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 октября украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 525) начнет выступления в основной сетке грунтового турнира WTA 125 на Мальорке, Испания.

В первом раунде украинка сыграет против пятой сеяной Дарьи Семенистой (Латвия, WTA 104). Время начала встречи – 16:10 по Киеву.

Это первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Андреа Лазаро Гарсии, либо против Тамары Зиданшек.