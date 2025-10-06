«Дайте ему хотя бы это». Французский журналист оценил старт Забарного в ПСЖ

Журналист Le Parisien Доминик Северак поделился мыслями об украинском защитнике «ПСЖ» Илье Забарном.

«Мое мнение об Илье Забарном? Оно всегда одно и то же: терпеливы мы или нет? Особенно, когда речь идет о новичке, которому приходится привыкать к новой обстановке, новым партнерам. Мы должны понимать, что «ПСЖ» играет не так, как «Борнмут» или сборная Украины.

Вспомните Барколя два года назад или Дуэ в прошлом сезоне. Они взорвались в декабре. Дайте Забарному хотя бы это: пять месяцев акклиматизации», – цитирует Северака Planete PSG.