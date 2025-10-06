Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Дайте ему хотя бы это». Французский журналист оценил старт Забарного в ПСЖ
Франция
06 октября 2025, 16:04 |
«Дайте ему хотя бы это». Французский журналист оценил старт Забарного в ПСЖ

Доминик Северак просит дату украинцу время

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Журналист Le Parisien Доминик Северак поделился мыслями об украинском защитнике «ПСЖ» Илье Забарном.

«Мое мнение об Илье Забарном? Оно всегда одно и то же: терпеливы мы или нет? Особенно, когда речь идет о новичке, которому приходится привыкать к новой обстановке, новым партнерам. Мы должны понимать, что «ПСЖ» играет не так, как «Борнмут» или сборная Украины.

Вспомните Барколя два года назад или Дуэ в прошлом сезоне. Они взорвались в декабре. Дайте Забарному хотя бы это: пять месяцев акклиматизации», – цитирует Северака Planete PSG.

Илья Забарный ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
