Василий КАЮК: «Поражение Шахтера? Вчерашний успех нужно оставить позади»
Генеральный директор ЛНЗ прокомментировал разгромную победу над Шахтером
Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк, эксклюзивно для Sport.ua, поделился эмоциями после победы «фиолетовых» над донецким Шахтером в восьмом туре Украинской Премьер-лиги (4:1).
– Ваша команда разгромила Шахтер со счетом 1:4. Какие впечатления от игры коллектива?
– Игра уже позади. Вчера она подарила только положительные эмоции, и у нас было полное право быть довольными собой. Но сегодня – новый день. Вчерашний успех нужно оставить позади, потому что впереди новые вызовы. Мы уже переключаемся на подготовку к следующему сопернику.
– Очень увереная победа над командой, представляющей Украину в еврокубках. Скажите, после такого матча можно уже говорить, что ЛНЗ готов побороться за еврокубковые места этого сезона?
– У нас будут и взлеты, и падения – это нормальная часть развития. Команда еще строится, и мы стратегически смотрим в будущее, где хотим бороться за самые высокие места. Это процесс, требующий времени, работы и терпения. Мы все имеем тяжелую работу, чтобы построить прочный фундамент для будущих успехов. У нас есть сильный тренер, квалифицированный штаб и качественные игроки – все необходимое, чтобы двигаться вперед. Самое важное сейчас понимание, что успех не приходит мгновенно. Если мы будем трудолюбивы и последовательны, сможем играть стабильно на том уровне, который показали во вчерашнем матче.
– Если сейчас команда в процессе построения, то когда же, по вашему мнению, придет время, когда ЛНЗ уже будет готов бороться за еврокубковые места?
– Поверьте, мы не будем бросаться громкими словами. Когда команда будет готова, я сам откровенно скажу перед сезоном: мы боремся за самые высокие места. А сейчас наша главная задача – прогрессировать от матча к матчу, становиться лучше и подходить к каждой игре с максимальным желанием победить.
– В раздевалке после матча вчера был президент команды – Виктор Кравченко. Что он сказал команде после игры?
– Президент поблагодарил ребят за игру и за те эмоции, которые они подарили. Сказал, что все могут гордиться этой победой, но расслабляться рано – впереди много работы, и нужно сохранять концентрацию и двигаться дальше.
– Предусмотрены ли премиальные за эту победу? И если да, то можете открыть, о какой сумме идет речь?
– Это уже наша внутренняя клубная кухня. То, что говорится в раздевалке, остается внутри команды, – сказал Каюк.
