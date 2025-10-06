Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Василий КАЮК: «Поражение Шахтера? Вчерашний успех нужно оставить позади»
Украина. Премьер лига
06 октября 2025, 15:44 | Обновлено 06 октября 2025, 17:17
Генеральный директор ЛНЗ прокомментировал разгромную победу над Шахтером

ФК ЛНЗ.

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк, эксклюзивно для Sport.ua, поделился эмоциями после победы «фиолетовых» над донецким Шахтером в восьмом туре Украинской Премьер-лиги (4:1).

– Ваша команда разгромила Шахтер со счетом 1:4. Какие впечатления от игры коллектива?

– Игра уже позади. Вчера она подарила только положительные эмоции, и у нас было полное право быть довольными собой. Но сегодня – новый день. Вчерашний успех нужно оставить позади, потому что впереди новые вызовы. Мы уже переключаемся на подготовку к следующему сопернику.

– Очень увереная победа над командой, представляющей Украину в еврокубках. Скажите, после такого матча можно уже говорить, что ЛНЗ готов побороться за еврокубковые места этого сезона?

– У нас будут и взлеты, и падения – это нормальная часть развития. Команда еще строится, и мы стратегически смотрим в будущее, где хотим бороться за самые высокие места. Это процесс, требующий времени, работы и терпения. Мы все имеем тяжелую работу, чтобы построить прочный фундамент для будущих успехов. У нас есть сильный тренер, квалифицированный штаб и качественные игроки – все необходимое, чтобы двигаться вперед. Самое важное сейчас понимание, что успех не приходит мгновенно. Если мы будем трудолюбивы и последовательны, сможем играть стабильно на том уровне, который показали во вчерашнем матче.

– Если сейчас команда в процессе построения, то когда же, по вашему мнению, придет время, когда ЛНЗ уже будет готов бороться за еврокубковые места?

– Поверьте, мы не будем бросаться громкими словами. Когда команда будет готова, я сам откровенно скажу перед сезоном: мы боремся за самые высокие места. А сейчас наша главная задача – прогрессировать от матча к матчу, становиться лучше и подходить к каждой игре с максимальным желанием победить.

– В раздевалке после матча вчера был президент команды – Виктор Кравченко. Что он сказал команде после игры?

– Президент поблагодарил ребят за игру и за те эмоции, которые они подарили. Сказал, что все могут гордиться этой победой, но расслабляться рано – впереди много работы, и нужно сохранять концентрацию и двигаться дальше.

– Предусмотрены ли премиальные за эту победу? И если да, то можете открыть, о какой сумме идет речь?

– Это уже наша внутренняя клубная кухня. То, что говорится в раздевалке, остается внутри команды, – сказал Каюк.

На нашем сайте доступен обзор матча Шахтер – ЛНЗ, где подопечные Виталия Пономарева шокировали Шахтер.

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Шахтер - ЛНЗ Василий Каюк Виктор Кравченко
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
