Фанаты Вильярреала обратились в Федерацию после матча с Реалом

Испания
06 октября 2025, 13:42 | Обновлено 06 октября 2025, 13:43
Болельщики «желтой субмарины» возмущены работой судейской бригады

Getty Images/Global Images Ukraine

Болельщики футбольного клуба «Вильярреал» опубликовали заявление с обвинениями после проигранного матча против мадридского «Реала» в восьмом туре испанской Ла Лиги (1:3).

Ассоциация фанатов клуба выразила недовольство работой главного судьи, который, по мнению болельщиков, повлиял на результат встречи.

В заявлении опубликованы пункты с ошибками арбитра и присутствует обращение к Королевской испанской футбольной федерации для решения данного вопроса.

Полное заявление болельщиков «Вильярреала»:

«Ассоциация фан-клубов «Вильярреала» обращается к Комитету арбитров с просьбой, чтобы судейство было справедливым и беспристрастным. Не может быть так, чтобы арбитраж в этом матче был явно в пользу «Реала» и были допущены очевидные ошибки, которые видели все, о чём заявляли различные средства массовой информации.

Перечень ошибок в матче

1. В первом тайме две чрезмерно строгие жёлтые карточки нашим фланговым защитникам, что повлияло на ход всего матча.

2. Затем был назначен сомнительный пенальти, при этом был возможен офсайд в эпизоде, где именно Винисиус вступил в контакт с Рафа Марином, а не наоборот.

3. Далее – несправедливое удаление Муриньо после того, как Винисиус преувеличил эпизод с якобы ударом рукой по лицу, которого на самом деле не было, и который даже не проверили с помощью системы VAR.

4. Также нас обделили, не назначив очевидный пенальти на Микаутадзе без какой-либо проверки VAR.

В связи с этим мы требуем от Комитета арбитров, Королевской испанской футбольной федерации и Ла Лиги уважения ко всем клубам в равной степени и прекращения постоянного содействия одним и тем же командам».

Вильярреал чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Реал - Вильярреал фанаты заявление
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
