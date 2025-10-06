Германия06 октября 2025, 12:23 | Обновлено 06 октября 2025, 12:26
Бавария и кто еще? Пять клубов выиграли все матчи в лигах в текущем сезоне
Такие команды есть в Сербии, Германии, Израиле, Сан-Марино и Гибралтаре
Пять клубов из зоны УЕФА имеют стопроцентный результат в своих национальных чемпионатах после старта сезона.
В Германии, Сербии, Израиля, Сан-Марино и Гибралтаре есть клубы, еще не терявшие очков в текущем сезоне.
Командами, которые выиграли все матчи сезона в национальных лигах
- Сербия: Црвена Звезда (9 побед из 9)
- Германия: Бавария (6 из 6)
- Израиль: Хапоэль Беер-Шева (6 из 6)
- Са-Марино: Тре Фиори (5 из 5)
- Гибралтар: Линкольн Ред Импс (4 из 4)
Турнирная таблица Бундеслиги
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|6
|6
|0
|0
|25 - 3
|18.10.25 19:30 Бавария - Боруссия Д04.10.25 Айнтрахт Ф 0:3 Бавария26.09.25 Бавария 4:0 Вердер20.09.25 Хоффенхайм 1:4 Бавария13.09.25 Бавария 5:0 Гамбург30.08.25 Аугсбург 2:3 Бавария
|18
|2
|Боруссия Д
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|18.10.25 19:30 Бавария - Боруссия Д04.10.25 Боруссия Д 1:1 РБ Лейпциг27.09.25 Майнц 0:2 Боруссия Д21.09.25 Боруссия Д 1:0 Вольфсбург13.09.25 Хайденхайм 0:2 Боруссия Д31.08.25 Боруссия Д 3:0 Унион Берлин
|14
|3
|РБ Лейпциг
|6
|4
|1
|1
|8 - 8
|18.10.25 16:30 РБ Лейпциг - Гамбург04.10.25 Боруссия Д 1:1 РБ Лейпциг27.09.25 Вольфсбург 0:1 РБ Лейпциг20.09.25 РБ Лейпциг 3:1 Кельн13.09.25 Майнц 0:1 РБ Лейпциг30.08.25 РБ Лейпциг 2:0 Хайденхайм
|13
|4
|Штутгарт
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|18.10.25 16:30 Вольфсбург - Штутгарт05.10.25 Штутгарт 1:0 Хайденхайм28.09.25 Кельн 1:2 Штутгарт19.09.25 Штутгарт 2:0 Санкт-Паули13.09.25 Фрайбург 3:1 Штутгарт30.08.25 Штутгарт 1:0 Боруссия М
|12
|5
|Байер
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|18.10.25 16:30 Майнц - Байер04.10.25 Байер 2:0 Унион Берлин27.09.25 Санкт-Паули 1:2 Байер21.09.25 Байер 1:1 Боруссия М12.09.25 Байер 3:1 Айнтрахт Ф30.08.25 Вердер 3:3 Байер
|11
|6
|Кельн
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|18.10.25 16:30 Кельн - Аугсбург03.10.25 Хоффенхайм 0:1 Кельн28.09.25 Кельн 1:2 Штутгарт20.09.25 РБ Лейпциг 3:1 Кельн13.09.25 Вольфсбург 3:3 Кельн31.08.25 Кельн 4:1 Фрайбург
|10
|7
|Айнтрахт Ф
|6
|3
|0
|3
|17 - 16
|19.10.25 16:30 Фрайбург - Айнтрахт Ф04.10.25 Айнтрахт Ф 0:3 Бавария27.09.25 Боруссия М 4:6 Айнтрахт Ф21.09.25 Айнтрахт Ф 3:4 Унион Берлин12.09.25 Байер 3:1 Айнтрахт Ф30.08.25 Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Ф
|9
|8
|Фрайбург
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|19.10.25 16:30 Фрайбург - Айнтрахт Ф05.10.25 Боруссия М 0:0 Фрайбург28.09.25 Фрайбург 1:1 Хоффенхайм20.09.25 Вердер 0:3 Фрайбург13.09.25 Фрайбург 3:1 Штутгарт31.08.25 Кельн 4:1 Фрайбург
|8
|9
|Гамбург
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|18.10.25 16:30 РБ Лейпциг - Гамбург05.10.25 Гамбург 4:0 Майнц28.09.25 Унион Берлин 0:0 Гамбург20.09.25 Гамбург 2:1 Хайденхайм13.09.25 Бавария 5:0 Гамбург29.08.25 Гамбург 0:2 Санкт-Паули
|8
|10
|Санкт-Паули
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|19.10.25 18:30 Санкт-Паули - Хоффенхайм04.10.25 Вердер 1:0 Санкт-Паули27.09.25 Санкт-Паули 1:2 Байер19.09.25 Штутгарт 2:0 Санкт-Паули14.09.25 Санкт-Паули 2:1 Аугсбург29.08.25 Гамбург 0:2 Санкт-Паули
|7
|11
|Хоффенхайм
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|19.10.25 18:30 Санкт-Паули - Хоффенхайм03.10.25 Хоффенхайм 0:1 Кельн28.09.25 Фрайбург 1:1 Хоффенхайм20.09.25 Хоффенхайм 1:4 Бавария13.09.25 Унион Берлин 2:4 Хоффенхайм30.08.25 Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Ф
|7
|12
|Вердер
|6
|2
|1
|3
|9 - 14
|18.10.25 16:30 Хайденхайм - Вердер04.10.25 Вердер 1:0 Санкт-Паули26.09.25 Бавария 4:0 Вердер20.09.25 Вердер 0:3 Фрайбург14.09.25 Боруссия М 0:4 Вердер30.08.25 Вердер 3:3 Байер
|7
|13
|Унион Берлин
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|17.10.25 21:30 Унион Берлин - Боруссия М04.10.25 Байер 2:0 Унион Берлин28.09.25 Унион Берлин 0:0 Гамбург21.09.25 Айнтрахт Ф 3:4 Унион Берлин13.09.25 Унион Берлин 2:4 Хоффенхайм31.08.25 Боруссия Д 3:0 Унион Берлин
|7
|14
|Аугсбург
|6
|2
|0
|4
|11 - 13
|18.10.25 16:30 Кельн - Аугсбург04.10.25 Аугсбург 3:1 Вольфсбург27.09.25 Хайденхайм 2:1 Аугсбург20.09.25 Аугсбург 1:4 Майнц14.09.25 Санкт-Паули 2:1 Аугсбург30.08.25 Аугсбург 2:3 Бавария
|6
|15
|Вольфсбург
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|18.10.25 16:30 Вольфсбург - Штутгарт04.10.25 Аугсбург 3:1 Вольфсбург27.09.25 Вольфсбург 0:1 РБ Лейпциг21.09.25 Боруссия Д 1:0 Вольфсбург13.09.25 Вольфсбург 3:3 Кельн31.08.25 Вольфсбург 1:1 Майнц
|5
|16
|Майнц
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|18.10.25 16:30 Майнц - Байер05.10.25 Гамбург 4:0 Майнц27.09.25 Майнц 0:2 Боруссия Д20.09.25 Аугсбург 1:4 Майнц13.09.25 Майнц 0:1 РБ Лейпциг31.08.25 Вольфсбург 1:1 Майнц
|4
|17
|Боруссия М
|6
|0
|3
|3
|5 - 12
|17.10.25 21:30 Унион Берлин - Боруссия М05.10.25 Боруссия М 0:0 Фрайбург27.09.25 Боруссия М 4:6 Айнтрахт Ф21.09.25 Байер 1:1 Боруссия М14.09.25 Боруссия М 0:4 Вердер30.08.25 Штутгарт 1:0 Боруссия М
|3
|18
|Хайденхайм
|6
|1
|0
|5
|4 - 11
|18.10.25 16:30 Хайденхайм - Вердер05.10.25 Штутгарт 1:0 Хайденхайм27.09.25 Хайденхайм 2:1 Аугсбург20.09.25 Гамбург 2:1 Хайденхайм13.09.25 Хайденхайм 0:2 Боруссия Д30.08.25 РБ Лейпциг 2:0 Хайденхайм
|3
Инфографика
