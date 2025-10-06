Бавария и кто еще? Пять клубов выиграли все матчи в лигах в текущем сезоне

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
06 октября 2025, 12:23 | Обновлено 06 октября 2025, 12:26
Такие команды есть в Сербии, Германии, Израиле, Сан-Марино и Гибралтаре

Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария

Пять клубов из зоны УЕФА имеют стопроцентный результат в своих национальных чемпионатах после старта сезона.

В Германии, Сербии, Израиля, Сан-Марино и Гибралтаре есть клубы, еще не терявшие очков в текущем сезоне.

Командами, которые выиграли все матчи сезона в национальных лигах

  • Сербия: Црвена Звезда (9 побед из 9)
  • Германия: Бавария (6 из 6)
  • Израиль: Хапоэль Беер-Шева (6 из 6)
  • Са-Марино: Тре Фиори (5 из 5)
  • Гибралтар: Линкольн Ред Импс (4 из 4)

Турнирная таблица Бундеслиги

1 Бавария 6 6 0 0 25 - 3 18.10.25 19:30 Бавария - Боруссия Д04.10.25 Айнтрахт Ф 0:3 Бавария26.09.25 Бавария 4:0 Вердер20.09.25 Хоффенхайм 1:4 Бавария13.09.25 Бавария 5:0 Гамбург30.08.25 Аугсбург 2:3 Бавария 18
2 Боруссия Д 6 4 2 0 12 - 4 18.10.25 19:30 Бавария - Боруссия Д04.10.25 Боруссия Д 1:1 РБ Лейпциг27.09.25 Майнц 0:2 Боруссия Д21.09.25 Боруссия Д 1:0 Вольфсбург13.09.25 Хайденхайм 0:2 Боруссия Д31.08.25 Боруссия Д 3:0 Унион Берлин 14
3 РБ Лейпциг 6 4 1 1 8 - 8 18.10.25 16:30 РБ Лейпциг - Гамбург04.10.25 Боруссия Д 1:1 РБ Лейпциг27.09.25 Вольфсбург 0:1 РБ Лейпциг20.09.25 РБ Лейпциг 3:1 Кельн13.09.25 Майнц 0:1 РБ Лейпциг30.08.25 РБ Лейпциг 2:0 Хайденхайм 13
4 Штутгарт 6 4 0 2 8 - 6 18.10.25 16:30 Вольфсбург - Штутгарт05.10.25 Штутгарт 1:0 Хайденхайм28.09.25 Кельн 1:2 Штутгарт19.09.25 Штутгарт 2:0 Санкт-Паули13.09.25 Фрайбург 3:1 Штутгарт30.08.25 Штутгарт 1:0 Боруссия М 12
5 Байер 6 3 2 1 12 - 8 18.10.25 16:30 Майнц - Байер04.10.25 Байер 2:0 Унион Берлин27.09.25 Санкт-Паули 1:2 Байер21.09.25 Байер 1:1 Боруссия М12.09.25 Байер 3:1 Айнтрахт Ф30.08.25 Вердер 3:3 Байер 11
6 Кельн 6 3 1 2 11 - 9 18.10.25 16:30 Кельн - Аугсбург03.10.25 Хоффенхайм 0:1 Кельн28.09.25 Кельн 1:2 Штутгарт20.09.25 РБ Лейпциг 3:1 Кельн13.09.25 Вольфсбург 3:3 Кельн31.08.25 Кельн 4:1 Фрайбург 10
7 Айнтрахт Ф 6 3 0 3 17 - 16 19.10.25 16:30 Фрайбург - Айнтрахт Ф04.10.25 Айнтрахт Ф 0:3 Бавария27.09.25 Боруссия М 4:6 Айнтрахт Ф21.09.25 Айнтрахт Ф 3:4 Унион Берлин12.09.25 Байер 3:1 Айнтрахт Ф30.08.25 Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Ф 9
8 Фрайбург 6 2 2 2 9 - 9 19.10.25 16:30 Фрайбург - Айнтрахт Ф05.10.25 Боруссия М 0:0 Фрайбург28.09.25 Фрайбург 1:1 Хоффенхайм20.09.25 Вердер 0:3 Фрайбург13.09.25 Фрайбург 3:1 Штутгарт31.08.25 Кельн 4:1 Фрайбург 8
9 Гамбург 6 2 2 2 6 - 8 18.10.25 16:30 РБ Лейпциг - Гамбург05.10.25 Гамбург 4:0 Майнц28.09.25 Унион Берлин 0:0 Гамбург20.09.25 Гамбург 2:1 Хайденхайм13.09.25 Бавария 5:0 Гамбург29.08.25 Гамбург 0:2 Санкт-Паули 8
10 Санкт-Паули 6 2 1 3 8 - 9 19.10.25 18:30 Санкт-Паули - Хоффенхайм04.10.25 Вердер 1:0 Санкт-Паули27.09.25 Санкт-Паули 1:2 Байер19.09.25 Штутгарт 2:0 Санкт-Паули14.09.25 Санкт-Паули 2:1 Аугсбург29.08.25 Гамбург 0:2 Санкт-Паули 7
11 Хоффенхайм 6 2 1 3 9 - 12 19.10.25 18:30 Санкт-Паули - Хоффенхайм03.10.25 Хоффенхайм 0:1 Кельн28.09.25 Фрайбург 1:1 Хоффенхайм20.09.25 Хоффенхайм 1:4 Бавария13.09.25 Унион Берлин 2:4 Хоффенхайм30.08.25 Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Ф 7
12 Вердер 6 2 1 3 9 - 14 18.10.25 16:30 Хайденхайм - Вердер04.10.25 Вердер 1:0 Санкт-Паули26.09.25 Бавария 4:0 Вердер20.09.25 Вердер 0:3 Фрайбург14.09.25 Боруссия М 0:4 Вердер30.08.25 Вердер 3:3 Байер 7
13 Унион Берлин 6 2 1 3 8 - 13 17.10.25 21:30 Унион Берлин - Боруссия М04.10.25 Байер 2:0 Унион Берлин28.09.25 Унион Берлин 0:0 Гамбург21.09.25 Айнтрахт Ф 3:4 Унион Берлин13.09.25 Унион Берлин 2:4 Хоффенхайм31.08.25 Боруссия Д 3:0 Унион Берлин 7
14 Аугсбург 6 2 0 4 11 - 13 18.10.25 16:30 Кельн - Аугсбург04.10.25 Аугсбург 3:1 Вольфсбург27.09.25 Хайденхайм 2:1 Аугсбург20.09.25 Аугсбург 1:4 Майнц14.09.25 Санкт-Паули 2:1 Аугсбург30.08.25 Аугсбург 2:3 Бавария 6
15 Вольфсбург 6 1 2 3 8 - 10 18.10.25 16:30 Вольфсбург - Штутгарт04.10.25 Аугсбург 3:1 Вольфсбург27.09.25 Вольфсбург 0:1 РБ Лейпциг21.09.25 Боруссия Д 1:0 Вольфсбург13.09.25 Вольфсбург 3:3 Кельн31.08.25 Вольфсбург 1:1 Майнц 5
16 Майнц 6 1 1 4 5 - 10 18.10.25 16:30 Майнц - Байер05.10.25 Гамбург 4:0 Майнц27.09.25 Майнц 0:2 Боруссия Д20.09.25 Аугсбург 1:4 Майнц13.09.25 Майнц 0:1 РБ Лейпциг31.08.25 Вольфсбург 1:1 Майнц 4
17 Боруссия М 6 0 3 3 5 - 12 17.10.25 21:30 Унион Берлин - Боруссия М05.10.25 Боруссия М 0:0 Фрайбург27.09.25 Боруссия М 4:6 Айнтрахт Ф21.09.25 Байер 1:1 Боруссия М14.09.25 Боруссия М 0:4 Вердер30.08.25 Штутгарт 1:0 Боруссия М 3
18 Хайденхайм 6 1 0 5 4 - 11 18.10.25 16:30 Хайденхайм - Вердер05.10.25 Штутгарт 1:0 Хайденхайм27.09.25 Хайденхайм 2:1 Аугсбург20.09.25 Гамбург 2:1 Хайденхайм13.09.25 Хайденхайм 0:2 Боруссия Д30.08.25 РБ Лейпциг 2:0 Хайденхайм 3
Полная таблица

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
