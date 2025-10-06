Бавария и кто еще? Пять клубов выиграли все матчи в лигах в текущем сезоне

Пять клубов из зоны УЕФА имеют стопроцентный результат в своих национальных чемпионатах после старта сезона.

В Германии, Сербии, Израиля, Сан-Марино и Гибралтаре есть клубы, еще не терявшие очков в текущем сезоне.

Командами, которые выиграли все матчи сезона в национальных лигах

Сербия: Црвена Звезда (9 побед из 9)

Германия: Бавария (6 из 6)

(6 из 6) Израиль: Хапоэль Беер-Шева (6 из 6)

Са-Марино: Тре Фиори (5 из 5)

Гибралтар: Линкольн Ред Импс (4 из 4)

Турнирная таблица Бундеслиги

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Бавария 6 6 0 0 25 - 3 18.10.25 19:30 Бавария - Боруссия Д 04.10.25 Айнтрахт Ф 0:3 Бавария 26.09.25 Бавария 4:0 Вердер 20.09.25 Хоффенхайм 1:4 Бавария 13.09.25 Бавария 5:0 Гамбург 30.08.25 Аугсбург 2:3 Бавария 18 2 Боруссия Д 6 4 2 0 12 - 4 18.10.25 19:30 Бавария - Боруссия Д 04.10.25 Боруссия Д 1:1 РБ Лейпциг 27.09.25 Майнц 0:2 Боруссия Д 21.09.25 Боруссия Д 1:0 Вольфсбург 13.09.25 Хайденхайм 0:2 Боруссия Д 31.08.25 Боруссия Д 3:0 Унион Берлин 14 3 РБ Лейпциг 6 4 1 1 8 - 8 18.10.25 16:30 РБ Лейпциг - Гамбург 04.10.25 Боруссия Д 1:1 РБ Лейпциг 27.09.25 Вольфсбург 0:1 РБ Лейпциг 20.09.25 РБ Лейпциг 3:1 Кельн 13.09.25 Майнц 0:1 РБ Лейпциг 30.08.25 РБ Лейпциг 2:0 Хайденхайм 13 4 Штутгарт 6 4 0 2 8 - 6 18.10.25 16:30 Вольфсбург - Штутгарт 05.10.25 Штутгарт 1:0 Хайденхайм 28.09.25 Кельн 1:2 Штутгарт 19.09.25 Штутгарт 2:0 Санкт-Паули 13.09.25 Фрайбург 3:1 Штутгарт 30.08.25 Штутгарт 1:0 Боруссия М 12 5 Байер 6 3 2 1 12 - 8 18.10.25 16:30 Майнц - Байер 04.10.25 Байер 2:0 Унион Берлин 27.09.25 Санкт-Паули 1:2 Байер 21.09.25 Байер 1:1 Боруссия М 12.09.25 Байер 3:1 Айнтрахт Ф 30.08.25 Вердер 3:3 Байер 11 6 Кельн 6 3 1 2 11 - 9 18.10.25 16:30 Кельн - Аугсбург 03.10.25 Хоффенхайм 0:1 Кельн 28.09.25 Кельн 1:2 Штутгарт 20.09.25 РБ Лейпциг 3:1 Кельн 13.09.25 Вольфсбург 3:3 Кельн 31.08.25 Кельн 4:1 Фрайбург 10 7 Айнтрахт Ф 6 3 0 3 17 - 16 19.10.25 16:30 Фрайбург - Айнтрахт Ф 04.10.25 Айнтрахт Ф 0:3 Бавария 27.09.25 Боруссия М 4:6 Айнтрахт Ф 21.09.25 Айнтрахт Ф 3:4 Унион Берлин 12.09.25 Байер 3:1 Айнтрахт Ф 30.08.25 Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Ф 9 8 Фрайбург 6 2 2 2 9 - 9 19.10.25 16:30 Фрайбург - Айнтрахт Ф 05.10.25 Боруссия М 0:0 Фрайбург 28.09.25 Фрайбург 1:1 Хоффенхайм 20.09.25 Вердер 0:3 Фрайбург 13.09.25 Фрайбург 3:1 Штутгарт 31.08.25 Кельн 4:1 Фрайбург 8 9 Гамбург 6 2 2 2 6 - 8 18.10.25 16:30 РБ Лейпциг - Гамбург 05.10.25 Гамбург 4:0 Майнц 28.09.25 Унион Берлин 0:0 Гамбург 20.09.25 Гамбург 2:1 Хайденхайм 13.09.25 Бавария 5:0 Гамбург 29.08.25 Гамбург 0:2 Санкт-Паули 8 10 Санкт-Паули 6 2 1 3 8 - 9 19.10.25 18:30 Санкт-Паули - Хоффенхайм 04.10.25 Вердер 1:0 Санкт-Паули 27.09.25 Санкт-Паули 1:2 Байер 19.09.25 Штутгарт 2:0 Санкт-Паули 14.09.25 Санкт-Паули 2:1 Аугсбург 29.08.25 Гамбург 0:2 Санкт-Паули 7 11 Хоффенхайм 6 2 1 3 9 - 12 19.10.25 18:30 Санкт-Паули - Хоффенхайм 03.10.25 Хоффенхайм 0:1 Кельн 28.09.25 Фрайбург 1:1 Хоффенхайм 20.09.25 Хоффенхайм 1:4 Бавария 13.09.25 Унион Берлин 2:4 Хоффенхайм 30.08.25 Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Ф 7 12 Вердер 6 2 1 3 9 - 14 18.10.25 16:30 Хайденхайм - Вердер 04.10.25 Вердер 1:0 Санкт-Паули 26.09.25 Бавария 4:0 Вердер 20.09.25 Вердер 0:3 Фрайбург 14.09.25 Боруссия М 0:4 Вердер 30.08.25 Вердер 3:3 Байер 7 13 Унион Берлин 6 2 1 3 8 - 13 17.10.25 21:30 Унион Берлин - Боруссия М 04.10.25 Байер 2:0 Унион Берлин 28.09.25 Унион Берлин 0:0 Гамбург 21.09.25 Айнтрахт Ф 3:4 Унион Берлин 13.09.25 Унион Берлин 2:4 Хоффенхайм 31.08.25 Боруссия Д 3:0 Унион Берлин 7 14 Аугсбург 6 2 0 4 11 - 13 18.10.25 16:30 Кельн - Аугсбург 04.10.25 Аугсбург 3:1 Вольфсбург 27.09.25 Хайденхайм 2:1 Аугсбург 20.09.25 Аугсбург 1:4 Майнц 14.09.25 Санкт-Паули 2:1 Аугсбург 30.08.25 Аугсбург 2:3 Бавария 6 15 Вольфсбург 6 1 2 3 8 - 10 18.10.25 16:30 Вольфсбург - Штутгарт 04.10.25 Аугсбург 3:1 Вольфсбург 27.09.25 Вольфсбург 0:1 РБ Лейпциг 21.09.25 Боруссия Д 1:0 Вольфсбург 13.09.25 Вольфсбург 3:3 Кельн 31.08.25 Вольфсбург 1:1 Майнц 5 16 Майнц 6 1 1 4 5 - 10 18.10.25 16:30 Майнц - Байер 05.10.25 Гамбург 4:0 Майнц 27.09.25 Майнц 0:2 Боруссия Д 20.09.25 Аугсбург 1:4 Майнц 13.09.25 Майнц 0:1 РБ Лейпциг 31.08.25 Вольфсбург 1:1 Майнц 4 17 Боруссия М 6 0 3 3 5 - 12 17.10.25 21:30 Унион Берлин - Боруссия М 05.10.25 Боруссия М 0:0 Фрайбург 27.09.25 Боруссия М 4:6 Айнтрахт Ф 21.09.25 Байер 1:1 Боруссия М 14.09.25 Боруссия М 0:4 Вердер 30.08.25 Штутгарт 1:0 Боруссия М 3 18 Хайденхайм 6 1 0 5 4 - 11 18.10.25 16:30 Хайденхайм - Вердер 05.10.25 Штутгарт 1:0 Хайденхайм 27.09.25 Хайденхайм 2:1 Аугсбург 20.09.25 Гамбург 2:1 Хайденхайм 13.09.25 Хайденхайм 0:2 Боруссия Д 30.08.25 РБ Лейпциг 2:0 Хайденхайм 3 Полная таблица

