06 октября 2025, 11:45 | Обновлено 06 октября 2025, 11:47
ВИДЕО. Удачно выбрал позицию. Гол украинца принес победу команде

Станислав Беленький стал героем «Ирони» Тиверии в матче чемпионата Израиля

06 октября 2025, 11:45 | Обновлено 06 октября 2025, 11:47
Instagram. Станислав Беленький

27-летний украинский нападающий Станислав Беленький отличился забитым мячом за «Ирони» Тверию в матче шестого тура чемпионата Израиля против «Хапоэля» из Иерусалима.

Форвард, проведший на поле все 90 минут, принес своей команде победу, реализовав момент на 55-й минуте.

Действия Станислава на футбольном поле обеспечили «Ирони» минимальную победу со счетом 1:0 и позволили команде подняться на седьмое место в турнирной таблице (9 очков).

В текущем сезоне Беленький уже провел шесть матчей и забил три гола.

Чемпионат Израиля. 6-й тур, 4 октября

«Ирони» Тиверия – «Хапоэль» Иерусалим – 1:0

Гол: Беленький, 55

Видео гола Станислава Беленького:

