ВИДЕО. Удачно выбрал позицию. Гол украинца принес победу команде
Станислав Беленький стал героем «Ирони» Тиверии в матче чемпионата Израиля
27-летний украинский нападающий Станислав Беленький отличился забитым мячом за «Ирони» Тверию в матче шестого тура чемпионата Израиля против «Хапоэля» из Иерусалима.
Форвард, проведший на поле все 90 минут, принес своей команде победу, реализовав момент на 55-й минуте.
Действия Станислава на футбольном поле обеспечили «Ирони» минимальную победу со счетом 1:0 и позволили команде подняться на седьмое место в турнирной таблице (9 очков).
В текущем сезоне Беленький уже провел шесть матчей и забил три гола.
Чемпионат Израиля. 6-й тур, 4 октября
«Ирони» Тиверия – «Хапоэль» Иерусалим – 1:0
Гол: Беленький, 55
Видео гола Станислава Беленького:
