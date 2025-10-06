Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Безумные эмоции. Что творилось в раздевалке ЛНЗ после погрома Шахтера
Украина. Премьер лига
06 октября 2025, 11:38 |
1285
0

ФОТО. Безумные эмоции. Что творилось в раздевалке ЛНЗ после погрома Шахтера

«Фиолетовые» деклассировали «горняков» в матче восьмого тура УПЛ

06 октября 2025, 11:38 |
1285
0
ФОТО. Безумные эмоции. Что творилось в раздевалке ЛНЗ после погрома Шахтера
ФК ЛНЗ.

Черкасский ЛНЗ разбил донецкий Шахтер в матче восьмого тура Украинской Премьер-лиги, забив «горнякам» четыре мяча (4:1).

После безумной победы пресс-служба «фиолетовых» поделилась снимком из раздевалки, где игроки, тренерский штаб и персонал клуба просто безумствовали от победы: «Сегодня они все MPV матча».

На нашем сайте доступен обзор матча Шахтер – ЛНЗ, где подопечные Виталия Пономарева шокировали Шахтер.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Подолье получило техническое поражение в матче с Прикарпатьем
Гол Кудровки с центра поля, очередная ничья Динамо, Шахтер разгромлен ЛНЗ
Глейкер МЕНДОСА: «Большая благодарность фанатам за невероятную поддержку»
Мирон Маркевич чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы фото
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Футбол | 05 октября 2025, 20:37 6
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча восьмого тура УПЛ 2025/26

Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Футбол | 05 октября 2025, 19:57 244
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер

Черкасская команда впервые в истории обыграла горняков

Назван игрок, которого Алонсо больше всего хочет видеть в Реале
Футбол | 06.10.2025, 11:59
Назван игрок, которого Алонсо больше всего хочет видеть в Реале
Назван игрок, которого Алонсо больше всего хочет видеть в Реале
Бойко отреагировал на возможный конфликт Ярмоленко и Шовковского в Динамо
Футбол | 06.10.2025, 10:22
Бойко отреагировал на возможный конфликт Ярмоленко и Шовковского в Динамо
Бойко отреагировал на возможный конфликт Ярмоленко и Шовковского в Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Футбол | 06.10.2025, 06:23
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
05.10.2025, 08:28 19
Футбол
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
05.10.2025, 12:47 18
Футбол
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
05.10.2025, 09:29 12
Футбол
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
04.10.2025, 10:59 3
Футбол
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
Круче только две сборные. Украина U-20 продолжает удивлять на ЧМ
Круче только две сборные. Украина U-20 продолжает удивлять на ЧМ
04.10.2025, 15:59 4
Футбол
«И минуты не выстоит». Усику предсказывают неудачу в бою его мечты
«И минуты не выстоит». Усику предсказывают неудачу в бою его мечты
05.10.2025, 00:05 4
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
05.10.2025, 07:07 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем