Украина. Премьер лига06 октября 2025, 11:38 |
ФОТО. Безумные эмоции. Что творилось в раздевалке ЛНЗ после погрома Шахтера
«Фиолетовые» деклассировали «горняков» в матче восьмого тура УПЛ
06 октября 2025, 11:38 |
Черкасский ЛНЗ разбил донецкий Шахтер в матче восьмого тура Украинской Премьер-лиги, забив «горнякам» четыре мяча (4:1).
После безумной победы пресс-служба «фиолетовых» поделилась снимком из раздевалки, где игроки, тренерский штаб и персонал клуба просто безумствовали от победы: «Сегодня они все MPV матча».
На нашем сайте доступен обзор матча Шахтер – ЛНЗ, где подопечные Виталия Пономарева шокировали Шахтер.
