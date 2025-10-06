ФОТО. Безумные эмоции. Что творилось в раздевалке ЛНЗ после погрома Шахтера

Черкасский ЛНЗ разбил донецкий Шахтер в матче восьмого тура Украинской Премьер-лиги, забив «горнякам» четыре мяча (4:1).

После безумной победы пресс-служба «фиолетовых» поделилась снимком из раздевалки, где игроки, тренерский штаб и персонал клуба просто безумствовали от победы: «Сегодня они все MPV матча».

