Маркевич объяснил, почему ЛНЗ разгромил Шахтер в безумном матче УПЛ
Специалист отметил коуча «фиолетовых» Виталия Пономарева
Известный украинский тренер Мирон Маркевич отреагировал на разгромное поражение донецкого Шахтера в матче восьмого тура Украинской Премьер-лиги, где подопечные Арды Турана опозорились против ЛНЗ (1:4)
– Победа ЛНЗ в прошлой игре – это талант Виталия Пономарева?
– Прежде всего тренер настроил команду, а это очень важно в противостояниях с такими сильными противниками. К тому же у черкасской команды есть исполнители, которые имеют хороший уровень. Так что все закономерно, – сказал Маркевич.
На нашем сайте доступен обзор матча Шахтер – ЛНЗ, где подопечные Виталия Пономарева шокировали Шахтер.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский хавбек провел на поле 73 минуты
Черкасская команда впервые в истории обыграла горняков