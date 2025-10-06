Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Маркевич объяснил, почему ЛНЗ разгромил Шахтер в безумном матче УПЛ
Украина. Премьер лига
Маркевич объяснил, почему ЛНЗ разгромил Шахтер в безумном матче УПЛ

Специалист отметил коуча «фиолетовых» Виталия Пономарева

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич отреагировал на разгромное поражение донецкого Шахтера в матче восьмого тура Украинской Премьер-лиги, где подопечные Арды Турана опозорились против ЛНЗ (1:4)

– Победа ЛНЗ в прошлой игре – это талант Виталия Пономарева?

– Прежде всего тренер настроил команду, а это очень важно в противостояниях с такими сильными противниками. К тому же у черкасской команды есть исполнители, которые имеют хороший уровень. Так что все закономерно, – сказал Маркевич.

На нашем сайте доступен обзор матча Шахтер – ЛНЗ, где подопечные Виталия Пономарева шокировали Шахтер.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Подолье получило техническое поражение в матче с Прикарпатьем
Гол Кудровки с центра поля, очередная ничья Динамо, Шахтер разгромлен ЛНЗ
Глейкер МЕНДОСА: «Большая благодарность фанатам за невероятную поддержку»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Шахтер - ЛНЗ Мирон Маркевич Виталий Пономарев
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Singularis
Это называется - подловил на выдохе.  И там в ЛНЗ половина  кентов Пономарьова  из Руха. Продолжили подрывную деятельность против Шахтёра.) 
