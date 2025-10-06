Маркевич объяснил, почему ЛНЗ разгромил Шахтер в безумном матче УПЛ

Известный украинский тренер Мирон Маркевич отреагировал на разгромное поражение донецкого Шахтера в матче восьмого тура Украинской Премьер-лиги, где подопечные Арды Турана опозорились против ЛНЗ (1:4)

– Победа ЛНЗ в прошлой игре – это талант Виталия Пономарева?

– Прежде всего тренер настроил команду, а это очень важно в противостояниях с такими сильными противниками. К тому же у черкасской команды есть исполнители, которые имеют хороший уровень. Так что все закономерно, – сказал Маркевич.

