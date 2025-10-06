Уэсли СНЕЙДЕР: «Это было худшим моментом. Я почувствовал себя униженным»

Экс-игрок «Реала» и «Интера» Уэсли Снейдер рассказал о ходе из мадридского гранда и переход в итальянский клуб:

«Худшим моментом в моей карьере было уходом из «Реала». Я почувствовал себя униженным. Когда я пришел на тренировку, то обнаружил, что мой шкафчик пуст, а все мои вещи убраны в сторону.

Я пошел поговорить с президентом. Он не уделил мне много времени, просто сказал, что я больше не вписываюсь в планы клуба, а они хотят выиграть Лигу чемпионов.

Перед тем как выйти из его кабинета, я сказал: «Президент, знайте, что куда бы я ни пошел, я буду играть, чтобы побеждать».

Через два дня позвонил Моуринью. Я никогда не встречался с ним. Он сказал: «Уэсли, я знаю, что у тебя сложная ситуация. Приходи в «Интер», и вместе мы выиграем все».

С Моуринью это было как любовь с первого взгляда. Он гарантировал мне, что я буду одним из самых важных игроков и что вместе мы выиграем Лигу чемпионов. Может быть, он так поступал со всеми, но поверьте, один год с Моуринью стоит десяти лет с другим тренером».

И вы знаете, чем это закончилось. Я выиграл Лигу чемпионов на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Я всегда держу свои обещания. Это были лучшие моменты в моей карьере».

Ранее сообщалось о том, что сын Уэсли Снейдера подписал контракт с «Утрехтом».