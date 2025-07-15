Гордость отца. Сын легендарного голландца подписал первый профи контракт

Представитель чемпионата Нидерландов, футбольный клуб «Утрехт», официально подписал первый контракт с 18-летним Джесси Снейдером – сыном легендарного игрока Уэсли Снейдера.

Молодой футболист заключил соглашение с клубом на три сезона – до 2028 года.

Джесси прошел молодежные уровни академии «Утрехта», за что был переведен в основную команду.

«Это осуществление мечты. С тех пор как я пришел в академию ФК «Утрехт», я упорно работал, чтобы достичь этого момента. Подписание моего первого профессионального контракта - это одновременно и вознаграждение, и начало нового этапа.

Я хочу продолжать развиваться и прежде всего хочу получить как можно больше игровых минут за «Утрехт» в грядущем сезоне», – сказал Джесси.