Коуч Кудровки: «Команда уже адаптировалась, были хорошие матчи»

Главный тренер Кудровки Василий Баранов поделился эмоциями после матча против криворожского Кривбасса (1:3) в матче восьмого тура Украинской Премьер-лиги

– Матч показался для нас не очень хорошим, потому что мы проиграли. Но есть разница, как проигрывать. Можно уступать, когда у нас были поединки с тем же «Полесьем», когда мы не создавали моменты и уступили. Но сегодня очень многое создали. Проиграли в первую очередь в мастерстве выполнения этих возможностей.

У наших ворот были моменты. И в этой перестрелке соперник был более искусным, чем мы. Был план на игру первым создать шанс и реализовать. Он не сработал. Создали, но не убили. Надо было его реализовывать. После этого сразу пропустили, и игра пошла уже по сценарию «Кривбасса». Дальше было тяжело, плюс ребята очень много играли назад.

- Команды, дебютирующие в УПЛ, говорят, что им нужно время, чтобы привыкнуть к уровню УПЛ. Как вы думаете, «Кудровка» уже привыкла к УПЛ? Ведь, наверное, сейчас у вас спад…

– Да какой спад у нас… Команда уже адаптировалась, были хорошие матчи, очень неплохо сыграли в первых четырех турах. Наверное, нам сейчас ментально лучше играть при домашних трибунах. На выезде мы пока не можем взять ни одного очка. Но мы, еще раз говорю, команда, которая не закрывается у своих ворот, а пытается атаковать. Да, с другой стороны пропускаем очень много. Но мы получаем опыт, – сказал Баранов.