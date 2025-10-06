Стала известна оценка Забарного за матч с Лиллем

В воскресенье, 5 октября, состоялся матч седьмого тура Лиги 1 между «Лиллем» и «ПСЖ».

Встречу принимал стадион «Декатлон Арена» в Лилле. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный вышел на поле на 68-й минуте, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 6.2 и 6 баллов.

Лучшим по версии обоих порталов стал португальский фулбек Нуну Мендеш. Он вышел на поле на 59-й минуте, отличился 1 голом и получил оценки 7.8 и 7.4.