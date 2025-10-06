Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна оценка Забарного за матч с Лиллем
Франция
06 октября 2025, 08:22 | Обновлено 06 октября 2025, 09:17
1891
0

Стала известна оценка Забарного за матч с Лиллем

Украинец вышел на поле на 68-й минуте

06 октября 2025, 08:22 | Обновлено 06 октября 2025, 09:17
1891
0
Стала известна оценка Забарного за матч с Лиллем
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В воскресенье, 5 октября, состоялся матч седьмого тура Лиги 1 между «Лиллем» и «ПСЖ».

Встречу принимал стадион «Декатлон Арена» в Лилле. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный вышел на поле на 68-й минуте, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 6.2 и 6 баллов.

Лучшим по версии обоих порталов стал португальский фулбек Нуну Мендеш. Он вышел на поле на 59-й минуте, отличился 1 голом и получил оценки 7.8 и 7.4.

По теме:
Стали известны оценки Трубина и Судакова за матч с Порту
Лилль – ПСЖ – 1:1. Супергол Мендеша и ответ Мбаппе. Видео голов и обзор
ФОТО. Реакция Мбаппе после того, как его брат забил гол в ворота ПСЖ
Илья Забарный оценки WhoScored Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Лилль Нуну Мендеш Лилль - ПСЖ
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Футбол | 05 октября 2025, 20:37 4
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча восьмого тура УПЛ 2025/26

Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
Футбол | 06 октября 2025, 08:13 5
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4

«Горняки» неожиданно проиграли в УПЛ

ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
Футбол | 05.10.2025, 13:01
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Теннис | 05.10.2025, 15:59
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Сабо отреагировал на фиаско Шахтера в матче против ЛНЗ в УПЛ
Футбол | 06.10.2025, 08:13
Сабо отреагировал на фиаско Шахтера в матче против ЛНЗ в УПЛ
Сабо отреагировал на фиаско Шахтера в матче против ЛНЗ в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
05.10.2025, 09:29 12
Футбол
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
05.10.2025, 08:28 18
Футбол
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
04.10.2025, 13:37 4
Футбол
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
04.10.2025, 10:59 3
Футбол
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
05.10.2025, 19:57 243
Футбол
Круче только две сборные. Украина U-20 продолжает удивлять на ЧМ
Круче только две сборные. Украина U-20 продолжает удивлять на ЧМ
04.10.2025, 15:59 4
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
05.10.2025, 07:07 5
Бокс
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
04.10.2025, 12:51 192
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем