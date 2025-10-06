ФОТО. Жена Зинченко показала свой сентябрь. Много милоты и стиля

Жена футболиста сборной Украины и «Ноттингем Форест» Александра Зинченко – Влада Зинченко – поделилась серией ярких снимков в своем Instagram, подписав пост коротко: «September spam 🌝».

На фотографиях Влада показывает разные моменты своей жизни – стильные образы, семейные кадры с дочерьми и атмосферу осеннего Лондона.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Среди снимков – съемка в элегантном платье, прогулки с детьми, семейные фото с Александром, а также трогательные моменты со стадиона «Ноттингем Форест», где дочери Зинченко в клубных шапках поддерживают папу с трибун.

Подписчики засыпали Владу комплиментами, отмечая ее естественную красоту, чувство стиля и теплую семейную атмосферу.