  Спорт
  Футбол
  Новости футбола
  ФОТО. Жена Зинченко показала свой сентябрь. Много милоты и стиля
06 октября 2025, 02:45
ФОТО. Жена Зинченко показала свой сентябрь. Много милоты и стиля

Влада Зинченко показала жизнь семьи...

ФОТО. Жена Зинченко показала свой сентябрь. Много милоты и стиля
Instagram. Влада Зинченко

Жена футболиста сборной Украины и «Ноттингем Форест» Александра Зинченко – Влада Зинченко – поделилась серией ярких снимков в своем Instagram, подписав пост коротко: «September spam 🌝».

На фотографиях Влада показывает разные моменты своей жизни – стильные образы, семейные кадры с дочерьми и атмосферу осеннего Лондона.

Среди снимков – съемка в элегантном платье, прогулки с детьми, семейные фото с Александром, а также трогательные моменты со стадиона «Ноттингем Форест», где дочери Зинченко в клубных шапках поддерживают папу с трибун.

Подписчики засыпали Владу комплиментами, отмечая ее естественную красоту, чувство стиля и теплую семейную атмосферу.

фото lifestyle Александр Зинченко Влада Зинченко (Седан) сборная Украины по футболу Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
